Otoyolda dehşeti yaşadılar! Karı-koca hayatını kaybetti!
Çanakkale İzmir kara yolunda TIR'la çarpışan traktördeki karı-koca yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaydedilen kaza fotoğrafları, yaşanan dehşeti gözler önüne serdi
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde TIR'la çarpışan traktördeki karı koca yaşamını yitirdi.
AA'da yer alan habere göre B.Ç. idaresindeki çekici ve dorse plakalı TIR, Çanakkale-İzmir kara yolu Ezine-Geyikli kavşağında, Nejdet Özcan'ın kullandığı traktörle çarpıştı.
TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, traktör sürücüsü Nejdet ile eşi Ayşe Özcan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
TIR sürücüsü B.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı. Karı kocanın cansız bedenleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Ezine Devlet Hastanesi morguna gönderildi.