        Son dakika tam facia! Zehirlenme faciasında anne de hayatını kaybetti! | Son dakika haberleri

        Zehirlenme faciasında anne de hayatını kaybetti!

        İstanbul'daki gıda zehirlenmesi faciasında bir acı haber daha geldi. 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek ve 3 yaşındaki Masal Böcek'in ardından anne Çiğdem Böcek de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ailenin yemek yediği mühürlenen restoranın midyecisi ve kokoreççisi ile lokumcuyu gözaltına aldı. Adalet Bakanı Tunç da yaptığı açıklamada, gözaltı sayısının 4'e yükseldiğini duyurdu. Hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun hastaneye giriş görüntüleri de ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 14.11.2025 - 09:47 Güncelleme: 14.11.2025 - 12:54
        Zehirlenme faciasında anne de hayatını kaybetti!
        Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden 2 çocuğun annesi Çiğdem Böcek de yaşamını yitirdi.

        Zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun hastaneye giriş görüntüleri de ortaya çıktı

        AA'da yer alan habere göre Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan Böcek ailesinin çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal'ın (3) hayatını kaybetmesinin ardından anne Çiğdem Böcek de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Baba Servet Böcek'in ise entübe edildiği, yoğun bakım servisindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, ailenin 11 Kasım'da Ortaköy'de yemek yedikleri belirlenen restoran da mühürlendi.

        4 GÖZALTI VAR

        Öte yandan hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun yemek yedikleri midyeci ve kokoreççi ile lokumcu gözaltına alındı.

        Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ailenin yemek yediği mühürlenen restoranın midyecisi ve kokoreççisi ile lokumcuyu gözaltına aldı. Emniyete getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

        Adalet Bakanı Tunç da, "Ailenin yemek yediği öğrenilen yerlerden gerekli numuneler toplanmış, bu yerlerde görevli ve sorumlu 4 kişi gözaltına alınmıştır." açıklamasında bulundu.

        RESTORANDAN NUMUNE ALINDI

        İHA'nın haberine göre de Almanya'dan İstanbul'a tatil için gelen ve Beşiktaş Ortaköy'deki restoranda yemek yiyen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal, Fatih'te kaldıkları otelde gece saatlerinde rahatsızlandı. Fenalaşan aile bireyleri mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Çocuklar Kadir ve Masal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anneden bugün acı haber gelirken, baba Servet Böcek'in de entübe edildiği öğrenildi. Beşiktaş Ortaköy’de yer alan bir seyyar satıcıdan midye ve restorandan yemek yedikleri öğrenilen ailenin zehirlenmelerinin nedeninin öğrenilmesi için hem otelde hem de ailenin gıda tükettiği yerlerde polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

        BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

        Beşiktaş Belediyesi, restoranın mühürlendiğini belirterek, ailenin yemek için gittikleri restoran bu akşam saatlerinde Beşiktaş İlçe Tarım Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ilgili birimleri tarafından Ortaköy Zabıta Amirliğince belediyenin ilgili birimleri tarafından kamu sağlığı ve can güvenliğini korumaya yönelik olarak süresiz mühürlendi. Olayın gerçekleşmesine sebep olduğu düşünülen iş yerinden, İlçe Tarım Müdürlüğü'nce numuneler alındığı, hijyen koşullarının değerlendirilmesi ve olayın aydınlatılması için gerekli incelemelerin başlatıldığı yönünde yazılı bir açıklama yapıldı. Beşiktaş Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Yürütülen adli ve idari süreçleri dikkatle takip etmeye devam edecek; kamu sağlığının korunması için gerekli tüm tedbirleri eksiksiz uygulayacaktır" ifadelerine yer verdi.

        NE OLMUŞTU?

        Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

        Polis ekiplerinin çalışmasında, ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığı, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve bir restoranda da yemek yediği belirlenmişti.

        Aynı gün başlayan kusma ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndüğü iddia edilmişti.

        Otelde anne Çiğdem Böcek'in kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireyleri hastaneye kaldırılmıştı.

        Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünce de soruşturma başlatılmıştı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Çiğdem Böcek ise bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirmişti.

