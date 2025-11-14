Habertürk
        Haberler Yaşam İzmir'de sarmaşıklarla kaplanan otomobil çekiciyle kaldırıldı

        İzmir'de sarmaşıklarla kaplanan otomobil çekiciyle kaldırıldı

        İzmir'in Karabağlar ilçesinde sahibi 8 yıl önce vefat eden park halindeki otomobil sarmaşıklarla kaplandı. 8 yıldır park halindeki otomobil, çekiciyle kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 09:40 Güncelleme: 14.11.2025 - 09:40
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        İzmir'in Karabağlar ilçesinde sahibi 8 yıl önce vefat eden park halindeki otomobil sarmaşıklarla kaplandı.

        Ticari taksi şoförlüğü yapan Mehmet S'ye ait 35 AUN 67 plakalı otomobil, sahibinin hayatını kaybetmesinin ardından 2017'de Avni Anıl Sokak'taki bir binanın bahçesinin yanına park edildi.

        O günden bu yana yerinden oynatılmayan otomobil, zaman içerisinde adeta bahçeden taşan sarmaşıklarla kaplandı.

        OTOMOBİL NEDENİYLE ALAN ASFALTLANAMIYORDU

        Çevredeki kedilere de yuva olan otomobilin bulunduğu alan aracın kaldırılmaması nedeniyle asfaltlanamadı.

        Bölge sakinleri kötü görüntü ve tehlike oluşturabileceğini değerlendirdikleri otomobilin kaldırılmasını talep etti.

        Üçkuyular Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Artun, AA muhabirine "Yaklaşık 3 yıldır burada yaşıyorum. Otomobilin üzerindeki sarmaşıklar daha kısaydı. Lastikleri de biraz şişikti ama son hali bu. Kaderini bekliyor" dedi.

        Aynı mahallede yaşayan Aydın Baz ise zamanla otomobile alıştıklarını dile getirdi.

        Baz, "Üstünü sarmaşık bağlamış. Çalışıp çalışmadığını da bilmiyoruz. Sahibini de tanımıyoruz. Yolu da dün asfaltladılar ama arabayı da çekemediler. Burada birkaç tane daha eski model araba vardı. Onlar satıldı gitti" ifadelerini kullandı.

        OTOMOBİL ÇEKİCİYLE KALDIRILDI

        İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

        Ekipler, vefat eden araç sahibi Mehmet S'nin oğluna ulaşarak, aracı kaldırmasını istedi.

        Bunun üzerine otomobil, çekiciyle otoparka götürüldü.

        #Sarmaşıklarla kaplanan otomobil
        #İzmir
        #karabağlar
        Yazı Boyutu
