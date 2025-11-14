Habertürk
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu! | Son dakika haberleri

        Anne ve oğlunun sır oldu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!

        Türkiye'nin yüreğini dağlayan Kastamonu'daki anne ve oğlunun sır dolu ölümünde yeni bir gelişme yaşandı. Olayda Huriye Helvacı'nın kayıp olan cep telefonu da bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 14:50 Güncelleme: 14.11.2025 - 14:50
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolduktan 9 gün sonra oğluyla birlikte cenazesine ulaşılan kadının kayıp cep telefonu da bulundu.

        AA'da yer alan habere göre İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Huriye Helvacı'nın (43) kayıp cep telefonuna, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu Köseali köyündeki ormanlık alanda ulaşıldı.

        Kadının başka kayıp eşyasının kalmaması nedeniyle bölgedeki arama çalışmaları sonlandırıldı.

        İlçe merkezinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın bulunması için arama çalışması yürütülmüştü.

        Çocuğun cesedi 11 Kasım'da Köseali köyünün ormanlık arazisinde bulunan şelale tabanında, kadının cesedi ise oğlunun yaklaşık 50 metre üst tarafında bulunmuştu.

        İHA'nın haberine göre de İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir televizyon programında şüpheli ifadelerde bulunması üzerine denetimli serbestlik tedbiriyle Huriye Helvacı'nın eski eniştesi olan Mustafa U. hakkında elektronik kelepçe takılmasına karar verildi.

        #son dakika
        #kastamonu
        #Huriye Helvacı
        #osman yaşar helvacı
        Habertürk Anasayfa