Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, İç Anadolu’nun doğusunun yüksekleri, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YURDUN DOĞUSUNDA KUVVETLİ YAĞIŞ VAR

Yağışların; Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Ordu, Giresun, Tokat, Sivas ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

'SARI' ALARM VERİLEN 24 KENTİMİZ

Meteoroloji tarafından 'sarı' alarm verilerek uyarıda bulunduğu 24 kentimiz şöyle: "Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hakkari, Hatay, Kayseri, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Batman ve Şırnak."

RÜZGARIN HIZI 70 KM'Yİ BULUYOR

Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Orta Akdeniz’de kuzeyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

SIACKLIK 2-4 DERECE DÜŞÜYOR Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde 2 ilâ 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. REKLAM İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle: ANKARA: 12, Parçalı, yer yer çok bulutlu İSTANBUL: 16, Parçalı ve çok bulutlu İZMİR: 20, Parçalı ve az bulutlu BURSA: 17, Parçalı bulutlu KOCAELİ: 16, Parçalı bulutlu ÇANAKKALE: 18, Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ: 15, Parçalı ve az bulutlu A.KARAHİSAR: 11, Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ: 16, Parçalı ve az bulutlu MANİSA: 17, Parçalı ve az bulutlu ADANA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA: 24, Parçalı ve az bulutlu HATAY: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor ISPARTA: 14, Parçalı ve az bulutlu REKLAM ESKİŞEHİR: 13, Parçalı bulutlu

KAYSERİ: 7, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı KONYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu BOLU: 13, Parçalı ve çok bulutlu ZONGULDAK: 16, Parçalı ve çok bulutlu SİNOP: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı AMASYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı SAMSUN: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı TRABZON: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı RİZE: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ERZURUM: 8, Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı KARS: 10, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı REKLAM MALATYA: 7, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

VAN: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinde kar yağışı bekleniyor ŞANLIURFA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı DİYARBAKIR: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor GAZİANTEP: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MARDİN: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor SİİRT: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor