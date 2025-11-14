Vincenzo Montella'dan 'bahis' açıklaması!

İRFAN CAN SÖZLERİ

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci hakkında Montella şunları söyledi: "Geldiğimiz günden beri İrfan Can Kahveci burada olmayı hak ettiğini gösterdi bize. Maalesef şu anda kulübünde böyle bir durum yaşıyor. Umarım çok çabuk bir şekilde çözebilir çünkü sonrasında oynaması gerekecektir kendisinin. Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz, bu yolda ihtiyacımız olan bir oyuncu olduğunu düşündüğümüz için, kendisi için de oynaması gerekiyor. Umarım en kısa sürede kulübündeki problemler çözülür."