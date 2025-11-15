Kopan kolu 120 metrelik kuyuya düştü! Sondaj dehşeti!
Aksaray'ın Eskil ilçesinde sondaj çalışması sırasında 30 yaşındaki İbrahim Yaşar'ın makineye kaptırdığı sağ kolu, 120 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düştü. Yaralanan Yaşar hastaneye kaldırılırken, AFAD ekipleri kolu arama çalışması başlattı
Aksaray'da olay, Eskil ilçesine bağlı Sıcak Yaylası’nda meydana geldi. Zülfikar Sırmalı’ya ait tarlada yürütülen sondaj çalışması sırasında İbrahim Yaşar (30), sağ kolunu makineye kaptırdı.
KOPAN KOL KUYUYA DÜŞTÜ
DHA'daki habere göre Yaşar’ın kopan kolu, sondaj kuyusuna düştü. Kanlar içinde yere yığılan Yaşar’a ilk müdahalesini mesai arkadaşları yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
SAĞLIK DURUMU CİDDİ
Yaşar, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Yaşar’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
KOLU BULMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
AFAD ekipleri, 120 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen kolu arama çalışmalarını sürdürüyor.