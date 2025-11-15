BBC özrü yetmedi, Trump dava açıyor: 1 ila 5 milyar dolar tazminat talebi

ABD Başkanı Trump ve Birleşik Krallık kamu medyası BBC arasındaki gerginlik sürüyor.

ABD başkanı Air Force One uçağında gazetecilere "Muhtemelen önümüzdeki hafta içinde, 1 milyar ile 5 milyar dolar arasında bir tazminat talebiyle dava açacağız. Bunu yapmak zorundayız" dedi.

BBC perşembe günü Trump'a kişisel bir özür mektubu göndermiş, kuruluşun en üst düzey yöneticisi istifa etmişti.

Trump'ın avukatları, BBC'nin geri çekilme, özür dileme ve uzlaşma teklifinde bulunmaması halinde 1 milyar dolar tazminat davası açmakla tehdit ettikten sonra, kurum tazminat talebini reddetti.

BBC, Panorama programının bu bölümünü bir daha yayınlamamayı ise kabul etti.

Trump, bu konu hakkında, güçlü bir ilişki kurduğu İngiliz Başbakanı Keir Starmer ile konuşmadığını, ancak bu hafta sonu onu aramayı planladığını söyledi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, BBC'de ABD Başkanı Trump belgeselinde yapılan montaj skandalına ilişkin, "Yanlışların yapıldığı yerde herkesin kendi evinin önünü süpürmesi gerekir. BBC, hesap verilebilirlik konusunda en üst standartları uygulamalı, hataları hızlıca düzeltmeli." demişti.

Cuma günü GB News ile yaptığı röportajda Trump, bu video düzenlemesinin "inanılması imkansız" olduğunu söyledi: "Ben güzel bir açıklama yaptım, onlar ise bunu güzel olmayan bir açıklamaya dönüştürdüler. Yalan haber harika bir terimdi, ancak yeterince güçlü değil. Bu yalanın ötesinde, bu yozlaşmışlık." BBC Başkanı Samir Shah, Beyaz Saray'a kişisel bir özür mektubu gönderdi ve bu düzenlemenin "bir hata" olduğunu söyledi. Ertesi gün İngiliz Kültür Bakanı Lisa Nandy, özür dilemenin "doğru ve gerekli" olduğunu belirtti. Kurum, BBC Genel Müdürü Tim Davie ve BBC News şefi Deborah Turness'in istifasıyla zaten sarsılmış durumda. Program, ABD seçimlerinden bir hafta önce yayınlanmıştı. Birleştirilen klipte Trump'ın kalabalığa "Başkente yürüyeceğiz ve ben de sizinle birlikte orada olacağım, savaşacağız. Sonuna kadar savaşacağız" dediği ima ediliyordu. Bu sözler, konuşmasının neredeyse bir saat arayla iki bölümünden alınmıştı.