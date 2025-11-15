Habertürk
        Haberler Gündem Güncel "Ağabey rüyamda seni şehit gördüm!" Şehidin son mesajı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        "Ağabey rüyamda seni şehit gördüm!" Şehidin son mesajı!

        Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 30 yaşındaki Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, memleketi Konya'da toprağa verildi. Şehit Kuyucu'nun kız kardeşi Fatmanur Kuyucu'nun uçağın düştüğü gün rüyasında ağabeyinin şehit olduğunu gördüğü, ona mesaj göndererek rüyasını anlattığı, şehit Kuyucu'nun da kardeşine, "Keşke olsa öyle bir şey ama nerde" diye yanıt verdiği ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 07:25 Güncelleme: 15.11.2025 - 09:23
        "Ağabey rüyamda seni şehit gördüm!" Şehidin son mesajı!
        Ankara Mürted Hava Meydan Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından memleketi Konya’ya getirilen Şehit Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu’nun (30) cenazesi, baba evine götürülerek helallik alındı.

        KONYA'DA RESMİ TÖRENLE VEDA

        DHA'daki habere göre Şehit Kuyucu’nun cenazesi, daha sonra dini ve askeri törenin yapılacağı Musalla Mezarlığı’ndaki namazgaha getirildi. Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya Valisi İbrahim Akın, protokol üyeleri ve askeri erkan katıldı.

        EŞİNİN ASKER PARKASINI GİYDİ

        Törende baba İbrahim Kuyucu, anne Fadimana Kuyucu, eşi Fatmanur Kuyucu gözyaşlarına boğuldu. Bu sırada eşi Fatmanur Kuyucu, eşinin askeri parkasını giyip tabuta sarılarak "Şehidim" diyerek gözyaşı döktü.

        "SENİ RÜYAMDA KÖTÜ GÖRDÜM AĞABEY"

        Şehit Kuyucu’yu kız kardeşi Fatmanur Kuyucu’nun uçağın düştüğü gün rüyasında ağabeyinin şehit olduğunu gördüğü, ona mesaj göndererek rüyasını anlattığı, şehit Kuyucu’nun da kardeşine “Keşke olsa öyle bir şey ama nerde” diye yanıt verdiği ortaya çıktı.

        Kız kardeşi Fatmanur, ağabeyinin tabutuna sarılarak “Ağabeyim, ben seni rüyamda kötü gördüm. O kadar aradık seni ağabeyim” diyerek feryat etti.

        ŞEHİDİ ON BİNLER UĞURLADI

        Binlerce kişinin katıldığı törende kılınan cenaze namazının ardından şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Konya Şehitliği’nde dualarla toprağa verildi.

        Habertürk Anasayfa