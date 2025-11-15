Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Batman haberleri: Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!

        Batman'da, emniyet şeridinde bekleyen TIR'a arkadan çarpan otomobilde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Adar ve 3 yaşındaki Zana Direk kardeşler, hayatını kaybetti. İki kardeş gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan amcaları 26 yaşındaki Adnan Direk'in ise tedavisi sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 08:42 Güncelleme: 15.11.2025 - 09:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Batman'da kaza, önceki gün saat 22.30 sıralarında Güney Çevre Yolu’nda meydana geldi. Bismil yönüne giden Adnan Direk (26) idaresindeki otomobil, Stadyum Kavşağı mevkiinde yolun sağındaki emniyet şeridinde bekleyen TIR’a bağlı dorseye arkadan çarptı.

        DORSEYE ÇARPIP SAVRULDU

        DHA'daki habere göre savrulan otomobil, metrelerce ilerledikten sonra yol kenarına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İKİ KARDEŞ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Adar (4) ve kardeşi Zana Direk’in (3) hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan amcaları sürücü Adnan Direk ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

        AMCANIN DURUMU AĞIR

        Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        YAR YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

        Ölen kardeşlerin cenazeleri hastane morgundaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Batman Asri Mezarlıkta yan yana toprağa verildi. Kazayla ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Batman
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Ağabey rüyamda seni şehit gördüm!" Şehidin son mesajı!
        "Ağabey rüyamda seni şehit gördüm!" Şehidin son mesajı!
        24 kent için 'sarı' alarm! Sıcaklık 2-4 derece düşüyor... 3 bölgeye kar geliyor!
        24 kent için 'sarı' alarm! Sıcaklık 2-4 derece düşüyor... 3 bölgeye kar geliyor!
        BBC özrü yetmedi, Trump dava açıyor
        BBC özrü yetmedi, Trump dava açıyor
        Türkiye dahil 9 ülkeden Gazze tasarısına destek
        Türkiye dahil 9 ülkeden Gazze tasarısına destek
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kapalıçarşı para aklama soruşturmasında 26 tutuklama
        Kapalıçarşı para aklama soruşturmasında 26 tutuklama
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        DUS ve YDUS yılda bir kez yapılacak
        DUS ve YDUS yılda bir kez yapılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den
        Habertürk Anasayfa