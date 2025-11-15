Bursa'da olay, saat 10.00 sıralarından merkez Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi’nde meydana geldi. Sabah kahvaltı yaptığı işletmeye bir süre sonra geri dönen Fevzi Köksal (40), bu sırada börek almaya gelen eski kız arkadaşı Yasemin Bulut’u (40) tabancayla başından vurdu.

REKLAM advertisement1

YASEMİN OLAY YERİNDE CAN VERDİ

DHA'daki habere göre dışarı çıkan Fevzi Köksal, caddede bu kez silahın namlusunu kendi başına doğrultup tetiği çekti. İşletme çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Yasemin Bulut’un hayatını kaybettiği belirlendi.

ESKİ ERKEK ARKADAŞI DA ÖLDÜ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Fevzi Köksal ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Köksal da doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

TAKİP EDİYORMUŞ

Fevzi Köksal’ın sabah işletmede kahvaltı yapıp çıktığı, ardından da olay yeri yakınlarında kadın kuaför dükkanı işleten eski kız arkadaşı Yasemin Bulut börek almaya gelince peşinden geri döndüğü ve burada yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından cinayeti gerçekleştirdiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.