        Kocaeli haberleri: Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, kozmetik fabrikasında çıkan yangında yaralanan ve alevlerin arasından çıkışı kameralara yansıyan vardiya amiri 48 yaşındaki Tuncay Yıldız, tedavi gördüğü hastanede 1 hafta sonra yaşamını yitirdi. Böylece yangında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 11:52 Güncelleme: 15.11.2025 - 14:05
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Kocaeli'nde yüreklerimize ateş düşüren ihmal, Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında, 8 Kasım'da saat 09.00 sıralarında yaşandı.

        6 KİŞİ CAN VERMİŞ, 7 KİŞİ YARALANMIŞTI

        Çıkan yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Dikan (65) ve Hanım Gülek (65) hayatını kaybetti. Yaralanan 7 kişi ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

        BAKANLIK 7 KİŞİYİ AÇIĞA ALDI

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personelin açığa alındığını duyurdu.

        BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI İLE 4 ZABITA DA AÇIĞA ALINDI

        Dilovası Belediyesi tarafından Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ile zabıta memurları Cengiz Taşdemir, Ömer Kocabay ve Tekin İlaslan da açığa alındı.

        7 KİŞİ TUTUKLANDI, 4 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden şirket yetkilileri Kurtuluş Oransal, İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör, 'Olası kastla öldürme' suçlamasıyla, Ali Osman Akat ve Onay Yürüklü, 'Suçluyu kayırma' suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelilerden G.B., H.E., Ö.A. ve G.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ÖN RAPOR HAZIRLANDI

        Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yangının çıkış sebebiyle ilgili hazırlanan ön raporda; etil alkol ve esans karışımı yaparak parfüm üretilen işletmede, üretim süreci sırasında alkolün kazana aktarımı sırasında statik elektrik boşalması veya elektriksel kontak kaynaklı tutuşma neticesinde patlama ve yangın çıktığı belirtildi.

        BİNADAN KOŞARAK ÇIKMIŞTI

        Alevlerin arasında kaçışı kameralara yansıyan yaralılardan vardiya amiri Tuncay Yıldız (48), 1 haftadır tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'ne gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Böylece yangında ölü sayısı 7'ye yükseldi. Yıldız'ın cenazesinin defnedilmek üzere İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

        #kocaeli
        #Son dakika haberler
