A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında bu akşam Bursa'da Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Milliler, E Grubu'ndaki beşinci maçlar öncesinde 9 puanla ikinci, Gürcistan ise 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Ay-yıldızlı ekibin bu karşılaşmadan alacağı puan ya da puanlar grubu ilk iki sırada bitirmesini ve play-off hakkı elde etmesini sağlayacak! Grup liderliği için ise rakibi İspanya
- 1
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 5'inci maçında bugün Bursa'da Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.
Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.
- 2
Grupta 9 puanla ikinci sırada bulunan Ay-Yıldızlı ekip, son sıradaki rakibinden 1 puan dahi alsa ikinciliği garantileyerek play-off'a katılma hakkı elde edecek. Son iki karşılaşmasında Bulgaristan'a 6 gol, Gürcistan'a ise 4 gol atarak gösterişli zaferlere imzasını koyan Bizim Çocuklar'ın hedefi, aynı coşkuyla devam etmek.
- 3
Grupta 4'te 4 yapan İspanya 12 puanla ilk sıranın sahibi olurken, puan alamayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor.
İki takım arasında Sofya'da oynanan maçı milli takımımız 6-1 kazandı.
Grubun diğer maçında aynı saatte Gürcistan, İspanya'yı konuk edecek.
-
- 4
NASIL LİDER OLURUZ?
Grubu lider bitirecek takımın Dünya Kupası'na direkt gideceği senaryoda A Milli Takımımız, son Avrupa Şampiyonu İspanya ile yarışıyor. Bunun için Türkiye, kalan iki maçında Bulgaristan ve İspanya'yı devirmeli.
Matador'un ise bugün saat 20.00'deki mücadelede Gürcistan'a puan verip Ay-Yıldızlı ekibe yenilmesi gerekiyor.
- 5
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.
Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.
Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.
- 6
Türkiye, 102 yıllık tarihinde 358'i resmi, 287'si özel toplam 645 maç oynayıp 1'i hükmen 254 galibiyet, 150 beraberlik ve 241 yenilgi yaşadı. Ay-Yıldızlılar, 277'si deplasmanda, 278'i Türkiye'de, 90'ı ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 891 gol attı, kalesinde 924 gol gördü.
-
- 7
MUHTEMEL 11'LER
TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Barış Alper, Arda, Kenan, Kerem
- 8
BULGARİSTAN: Mitov, Popov, Dimirtov, Bozhinov, Petrov, Gruev, Shopov, Krastev, Petkov, Minchev, Despodov
- 9