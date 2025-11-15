Bakan Kurum: Yüzyılın Konut Projesi'ne 2 milyon 879 bin geçerli başvuru yapıldı

Bakan Kurum, Adıyaman'da A Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Deprem seferberliği kapsamında 11 ilde büyük bir inşa faaliyeti yürüttüklerini belirten Bakan Kurum, "Yıl sonunda deprem bölgesinde 450 bin konutun teslimini hedefliyoruz. Yarın 350 bininci konut teslimiyle hak sahiplerinin yüzde 80'i konutuna kavuşmuş oluyor. Daha fazla teslimat için gayretimiz sürüyor." dedi.

CHP'nin masa başı siyaset yaptığını belirten Kurum, şöyle konuştu:

"Masa başından önüne verileni okuyan ve bunun siyasetini yapmaya çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Çok net söylüyorum, tamamen yalanla iftirayla siyaset yapıyorlar. Böyle siyaset olmaz. Hani diyor ya muhalefet, Özgür Özel, 'bunlar yapılmadı, edilmedi.' Bu yapılanlar ne o zaman? Bu yapılanları nereye saklayacağız? Bunlar gün gibi ortada. Yani bunlar yapılmadıysa bu paralar nereye harcandı? Şu an baktığınızda 80 milyar doları aşmış harcanan para. Devletimiz gitmiş milletimizle bir olmuş ve 11 ili ayağa kaldırmak için gereken her türlü desteği hamdolsun yapmıştır. Devletimizle gurur duyalım."

Yüzyılın Konut Projesi'ne 2 milyon 879 bin başvuru

Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için milletin yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek şöyle devam etti:

"Açıkladığımız gün itibarıyla milletimiz bu projeyi benimsedi. Ev sahibi olmayan vatandaşlarımız aidatın da altında bir bedelle ev sahibi olabilecekler. Bugüne kadar 2 milyon 879 bin geçerli başvuru yapıldı, yaklaşık 3 milyon diyebiliriz. Bu örnek bir proje olsun istiyoruz. Deprem gerçeğini görüyor, bunu bertaraf edecek sağlam, yaşanabilir kentleri inşa etmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar 1 milyon 750 bin sosyal konut yaptık, alnımızın akıyla teslim ettik. Deprem bölgesinde 500 bin konut projesini eş zamanlı yürütüyoruz, 350 binini yarın teslim ediyoruz. Dolayısıyla aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Bizim referansımız belli, milletimiz. Milletimiz bizim ne yaptığımızı, ne söylediysek gerçekleştireceğimizi çok iyi biliyor. O yüzden 81 ilde bu projeyi gerçekleştiriyoruz." Şehit yakını ve gazilere, emeklilere, engellilere, gençlere, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere kontenjanlar ayırdıklarını ifade eden Kurum, "Biz istiyoruz ki asgari ücret alan evi olmayan bir ailemiz ev sahibi olsun. Vatandaşımız projemize ilgi gösterdi, biz de o teveccühü boşa çıkarmayacak adımlarımızı atacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, ilk teslimlerin deprem bölgesine olacağının müjdesini vererek, "Deprem bölgesinde ev sahibi olmayan kiracı ailelerimiz de ev sahibi olsun istiyoruz. Tahminim deprem bölgesinde 2026 yılı içerisinde yaparız. Genel olarak 2027 Mart itibarıyla başlatacağız." dedi. Sındırgı merkezli depremler Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ilk depremin hemen ardından bölgede çalışmalara başladıklarını anlatan Kurum, "Sındırgı'da 22 bin 600 binada inceleme yaptık. Hem bir önceki depremde hem bir sonraki yaşadığımız depremde tek tek binalarımızı inceledik. Hatta ilk deprem sonrası bizim tespitlerimiz neticesinde boşalttığımız binalar oldu. Ağır hasar verdiğimiz, orta hasar verdiğimiz, 'burada oturulamaz' dediğimiz binalarımız oldu. İkinci depremde de bu binalardan bir tanesi yıkıldı. Yani Allah göstermesin büyük bir felakete de sebebiyet verebilirdi. Hamdolsun hiçbir vatandaşımızın burnu bile kalamadan bu süreci yürüttük." diye konuştu. Bölgede depremin hemen ardından 542 konutun inşasına başlandığını belirten Kurum, şu anda bu rakamın 862'ye yükseldiğini, eş zamanlı olarak çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Gebze'de yaşanan bina çökmesi olayına da değinen Kurum, bölgede 6 bin binada inceleme yapıldığını, 24 binanın boşaltıldığını söyledi. Kurum, "24 binanın 3'ü hariç 21 binanın riskli olduğunu tespit ettik. Bu riskte işte yapım yılı, yapım tekniği ve o binanın yaşamış olduğu süreçler dikkate alındığında orada bir kentsel dönüşüm projesi yapalım istiyoruz. Vatandaşımıza bu konuyu söyledik. Eğer binalarımız riskli çıkarsa burada vatandaşımızı, esnafımızı mağdur etmeden onlara taşınma ve kira yardımı yapmak suretiyle burada örnek bir dönüşüm projesi yapmak istiyoruz. İstiyoruz ki bir vatandaşımızın kılına zarar gelmesin." ifadelerini kullandı. Aidatlarla ilgili anlaşmazlıklar Bakan Kurum, aidatlarla ilgili site yönetimi ve sakinler arasındaki anlaşmazlıkları yönetim firmalarını denetleyerek çözmeyi planladıklarını ifade etti. Kurum, şöyle dedi: "Bu firmaların yeterliliklerine göre zorunlulukları olacak. Hem mali denetim yapacağız hem teknik denetimi yapacağız ve buradan vatandaşımızdan gelen talepler doğrultusunda denetimini yapabiliyor olacağız. Şu anki mevzuat kat mülkiyeti kanuna göre gidiyor ve açıkçası biraz başı boşluk söz konusu. Bunu kontrol altına alacak, aidatların enflasyonun üzerinde bir artışı yapamayacakları ve gerçekten buradan haksız bir kazanç, haksız bir artış, haksız bir süreç yönetilen yerler var. Vatandaşımız buradan gerçekten rahatsız. Bu rahatsızlıklarını dile getirdiler. Biz de gereğini inşallah düzenleme sonrası yapacağız ve gerek genel kurulda alacakları karar çokluğu, gerekse site yönetim firmalarının denetimini yapacağımız bir düzenlemeyi hayata geçireceğiz."