Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Orban: Ukrayna Avrupa Birliği için Afganistan olabilir | Dış Haberler

        Orban: Çözüm bulunmazsa Ukrayna Avrupa Birliği için Afganistan olacaktır

        Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa'nın Ukrayna Savaşı'nın sonuçlarından ciddi şekilde etkilenebileceğini işaret etti. Orban "Eğer Başkan Trump bir çözüm bulamazsa, Ukrayna Savaşı Avrupa Birliği için Afganistan olacaktır." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 19:05 Güncelleme: 15.02.2025 - 19:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orban: Ukrayna Avrupa Birliği için Afganistan olacaktır
        ABONE OL
        ABONE OL

        Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna Savaşı'nın Avrupa Birliği'nin geleceğine olası etkilerine dair yorumda bulundu.

        Sovyetler Birliği ve ABD'nin Afganistan'da yaşadığı zorlukları hatırlatan Orban, Ukrayna ile Afganistan arasında bir mukayesede bulundu.

        Ukrayna Savaşı'nın bir an evvel sonlandırılması gerektiğini düşünen Orban "Eğer Başkan Trump bir çözüm bulamazsa Ukrayna, Avrupa Birliği için rahatlıkla Afganistan olacaktır." dedi.

        Ukrayna Savaşı'nın Avrupa'da normal hayatı dahi etkileyebileceğini düşünen Orban;

        savaşın para, can ve mal kaybını artırarak durumu içinden çıkılmaz bir hâle getireceğini iddia etti.

        Orban "Ciddi bir tehlikenin içindeyiz. Başkan Trump'ın sorunsal olarak ortaya koyduğu bir mesele var. Rusya savaşı kazanıyorken onları savaşı bitirmeye nasıl ikna edeceksiniz? İşte asıl soru budur." dedi.

        Viktor Orban ve Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği'nin genelinden farklı görüşler belirtiyor. Her iki politikacı da Rusya ile ters düşmenin Avrupa Birliği'nin yararına olmadığı kanaatinde.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes daimi olmalı
        MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes daimi olmalı
        Savaş'tan CHP Kurultayı'na iptal davası
        Savaş'tan CHP Kurultayı'na iptal davası
        Atatürk'e verilen istihbarat raporu
        Atatürk'e verilen istihbarat raporu
        Orban: Ukrayna Avrupa Birliği için Afganistan olacaktır
        Orban: Ukrayna Avrupa Birliği için Afganistan olacaktır
        Maçta müthiş heyecan!
        Maçta müthiş heyecan!
        Koyunlardan üst geçit mesajı
        Koyunlardan üst geçit mesajı
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Cips üreticisi Frito Lay'e Rekabet Kurulu'ndan dev ceza
        Cips üreticisi Frito Lay'e Rekabet Kurulu'ndan dev ceza
        Merve Taşkın hakkında karar
        Merve Taşkın hakkında karar
        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu
        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu
        "Sevgililerim beni terk ediyor"
        "Sevgililerim beni terk ediyor"
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        Edirne’den sonra Buruk!
        Edirne’den sonra Buruk!
        İki çocuk annesi Dilek'i sevgilisi katletti!
        İki çocuk annesi Dilek'i sevgilisi katletti!
        Ali Koç'tan Mourinho açıklaması
        Ali Koç'tan Mourinho açıklaması
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Habertürk Anasayfa