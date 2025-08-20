Okan Buruk tek tek açıkladı: Ederson, Akanji, Cuesta, İlkay Gündoğan, Barış Alper!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk tv 100'de gündeme dair açıklamalar yaptı.

İşte Okan Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar;

"BU DÖNEMİ SEVMİYORUM"

"Son üç yıl Galatasaray ve Fenerbahçe yarışı olarak geçti. Olağanüstü yarışlar oldu. Geçen sene 11 puan farkla bitirdik. Bu sene Trabzonspor ve Beşiktaş'ın daha ciddi şekilde işin içerisine gireceğini düşünüyorum. Sürpriz takımlar var başlangıçlar var. Emre Hoca, Antalyaspor ile 6 puanla başladı. Kazanmak önemli. Sıcaklar var, zeminler kötü. Transfer dönemi var. Bu dönemi sevmiyorum çünkü gidecekler var, kalmak isteyenler var. Gitmek istemeyenler var, senin gitmesini istemediklerin var."

"SOKAKTA İNSANLAR 'AVRUPA' DİYOR"

"Avrupa hedefinin en maksimuma çıktığı bir sene. Sokakta insanlar sürekli 'Avrupa' diyor. İki senedir Avrupa'da şanssız şeyler yaşadık. En formsuz olduğumuz dönemde Alkmaar maçlarına yakalandık. İlk 8'e girsek, belki daha farklı bir durum olabilirdi. Sparta Prag ve bu maçlarda benzer şekilde 10 kişi kaldık."

"TUR TUR DÜŞÜNMEK LAZIM" "PSG geçen sene son anda 24'te kaldı. M. City kalamıyordu. Burada tur tur düşünmek lazım. İlk hedef, ilk basamağı geçmek! Son 32'de elenen büyük takımlar da oluyor. Şampiyonlar Ligi'nin hiçbir takım için garantisi yok. İlk hedef bütün takımlar için ilk 24 içinde olmak." "TARAFTARIN NAPOLI İSTEĞİ VAR" "İç saha ve deplasman fark ediyor. Taraftarın Napoli isteği var. Çok güçlü takımlar ve seçemiyorsunuz. Kura önemli. İtalya uzun süredir çıkmıyor, bu sene olabilir. Kulüpler Dünya Kupası oynamış takımları tercih edebiliriz. Biraz daha yorgun gelirler." "TRANSFER PİYASASI ÇOK YÜKSELDİ" "Bu sene baktığınızda 60-70 milyon eurodan aşağıya oyuncu yok! Transfer piyasası çok yükseldi." "AVRUPA'NIN BÜYÜK TAKIMLARINI YAKALADIK" "Gelirlerimiz çok yükseldi, kendi özelimizde konuşayım. Her yıl gelirlerimiz yükseldi, görüyoruz. Avrupa'nın büyük takımlarını yakaladık. Kulübün kasasına giren paralar, Bankalar Birliği'nden çıkış... Osimhen ve Sane transferleri büyük başarı. Burada büyük emek var. Abdullah Kavukçu'nun çok büyük emeği var. Başkanın önderliğinde çok önemli bir iş yaptı. Galatasaray ekonomik anlamda inanılmaz bir yere geldi."

"GALATASARAY'IN HEDEFİNDEKİ KALECİ PROFİLİ" "Galatasaray'ın hedefindeki kaleci profili önemli, doğru birini getirmelisiniz. Kendi hedefiniz doğrultusunda giderseniz, zaman alabiliyor. Osimhen'de de aynısı oldu. Vazgeçip, başkasını aldığımızda mutlu olamayacaktık. Hedeflerimiz doğrultusunda gidiyoruz ve bu da gecikmelere yol açıyor. Biz de Günay Güvenç gibi başarılı bir kaleci var. Avrupa listesini 2 Eylül'de vereceğiz ve o zamana kadar bunu çözeceğiz." "KALECİ İÇİN ZAMAN VAR!" "Antwerp kalecisi Senne Lammens de listede. 6-7 kişilik listemiz var. Galatasaray seyircisinin önünde oynamak kolay değil. Hedeflerimiz ve yakın olduğumuz isimler var. Kalecide kriz olacak bir şey yok, vakit var. Kalan sürede en doğru şeyi yapacağız. Baskı transferleri bize hayır getirmedi, geçen sene ve öncesinde yaşadık." "EDERSON TRANSFERİ ELİMİZDE DEĞİL" "Ederson transferi bizim elimizde değil! Kulübüyle sözleşmesi var. Donnaruma şeyi var tabii ki... Ticari boyutuna transferlerin başkanımız karar veriyor." "KALECİ TRANSFERİ BELKİ ÜÇ GÜN..." "Galatasaray bu sene elit oyunculara gitmeyi tercih etti. Çok yetenekli bir oyuncuya da gidebilirsiniz. Kaleci antrenörlerimizin de görüşü çok önemli. Kaleci transferi belki üç gün, belki de bir hafta, on gün sonra gerçekleşecek."

"BARIŞ DAHA SAKİN, NE YAPTIĞINI BİLİYOR" "Yunus Akgün geçen sene önemli işler yaptı. Barış Alper Yılmaz bu sene inanılmaz başladı. Daha sakin, ne yaptığını biliyor. Doğal bir yapısı var ama hep çalışıyorlar. Yeni jenerasyondakiler hem antrenman öncesi hem de sonrası ekstra çalışıyorlar. Her takım ekip olarak çok sayıda kişiyle oyunculara destek veriyorlar. Barış Alper Yılmaz bu iki maçta santrforu çok iyi oynadı. Geçen seneki performanslarına göre bu sene iyi oynadı santrforu. Gizli hayranlığı bence bu mevki. Biz büyük takım oyunu oynuyoruz!" "KISMET YİNE BULUŞMAKMIŞ" "Eren Elmalı'nın ilk geldiğimiz dönemde transferini istiyorduk ama benim Galatasaray'a imza atmamdan hemen önce Trabzonspor'a gitti. Kısmet yine buluşmakmış." STOPER TRANSFERİ "Sağ bek için var hedeflerimiz. 3-4 oyuncu var listemizde. Elimizdeki oyuncuları da değerlendirmek istiyoruz. Yabancı sınırı var. Son günlerde farklı bir şey de çıkabilir. 2002 üstü genç oyuncu transfer hedeflerimiz var. İki mevki oynayabilecek oyuncu da önemli. M. City az oyuncu ile oynuyor, içerideki oyuncuları mutlu etmeye çalışıyor. Bazı oyuncuları birçok bölgede kullanabilirsiniz. 25 elit oyuncu alırsanız, çoğu kadroya giremeyecek, mutsuz olacaklar."

"ÇAKTIRMADAN ARKAYA ÇEKTİK" "Roland Sallai'yi çaktırmadan arkaya doğru çektik. İki maç forvet arkası oynadı hazırlık maçlarında orada da iyiydi. İyi bir profesyonel, iyi bir insan. İyi oynuyor ve iyi gidiyor. Ondan o performansı almak önemli. Hem sağ bek, hem de stoper oynayan birisini almak istiyoruz. Belki 2002 ve üstü doğumlu başka şey çıkar." "CUESTA BÜYÜK İHTİMALLE RUSYA'YA GİDİYOR" "Carlos Cuesta büyük ihtimalle Rusya'ya gidiyor. Carlos Cuesta iyi bir profesyonel ve iyi bir insandı. Çok fazla pazarı olan bir oyuncuymuş, onu anladık. Çok fazla isteyen takım oldu. Bir kere bu oyuncu Kolombiya Milli Takımı'nın oyucusu ve Davinson Sanchez ile yan yana oynadılar. Hiçbir zaman kötü oyuncu diyemezsiniz. Ne kadar şans verdik, bu da var. Pazarı var ve satılıyor. Galatasaray'ın zararı yok." "GÜZEL AYRILDIK" "Przemyslaw Frankowski 3'lü de çok iyi ama 4'lü savunmada olmadı. Alvaro Morata ile de güzel ayrıldık, takımla vedalaştı."

"ARAMIZDA PROBLEM OLMADI" "Victor Nelsson ile benim aramda problem olmadı. Oynayamayınca sıkıntıya düştü. Geçen sene gitmek ve oynamak istedi. Menajeriyle görüştük. Yerine oyuncu istiyorum. Cuesta da gidiyor. Derrick Köln'e durumu söyledik, o da gitti. Nelsson'u kiralık isteyen takımlar var." "JELERT VE YUSUF İÇİN KARAR VERECEĞİZ" "Elias Jelert ve Yusuf Demir için de karar vereceğiz. Gitmeleri mi daha iyi, kalmaları mı? Genel olarak gidip oynamalarının daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Çok güçlü ve potansiyelli oyuncular. Teklifler önemli, belki de bizimle devam edecekler. Oyuncuların gelişimini arttıracak kulüpler olmalı. Yurt dışı pazar için önemli oluyor." "ZANIOLO BU KEZ KOLAY ADAPTE OLDU" "Nicolo Zaniolo'nun antrenman performansı iyi gidiyor. Bu kez daha kolay adapte oldu. İki maçta da kullandım. Oyuncunun isteği de önemli ama iki hafta kullanıp, onun ve bizim mutlu olacağımız bir karar vermek. Şu an kalıyor gibi, oyuncudan da bir şey gelmedi. Teklif de gelmedi. Düşüncemiz o yönde. Metehan Baltacı ve Arda Ünyay genç isimler, takım içinde seviliyorlar. Galatasaray altyapısından çıkmış oyuncular da bizim için önemli." MANUEL AKANJI "Akanji iyi bir oyuncu. Arka dörtlüde her yerde oynadı. Şu anda onunla ilgili net bir şeyimiz yok. Genel olarak Premier Lig'den bu tip oyuncular alırsanız, maaşlar yüksek."

İLKAY GÜNDOĞAN "Transfer işinde ben olmuyorum, yöneticilerim oluyor. İlkay Gündoğan çok önemli bir oyuncu ve takımda önemli bir karakter. Bir takımı var ve devam ediyor. O tip takımlarda yüksek maaşlarla oynayan oyuncular bunlar. Maaşını bilmiyorum. Transfer görüşmesini olduğunu da tam söyleyemeyiz. Tabii ki oyuncuların yüksek maaş gelirleri var." ORTA SAHA TRANSFERİ "Orta sahadaki derinlik önemli. Şu anda beş tane oyuncumuz var. Alabiliriz orta saha oyuncusu, böyle bir karar da verebiliriz. Elimizdeki oyunculara ve bütçemize bağlı. Victor Osimhen ve Leroy Sane'yi aldık, çok yüksek ödemelerle başladık. Büyük bütçeyi orada kullandık. Savunma ve kaleci transferi var. Bunların devamına göre bakacağız. TFF'nin limitleri var. UEFA'nın Finansal Fair Play'i var. Yoksa bir sene sonra transfer yapamazsınız ve ceza yiyebilirsiniz. Geçen sene santrfor almayı düşünmüyorduk ama Osimhen çıktı ve aldık." "50 MİLYON EUR'LUK TEKLİF GELİRSE NE YAPARSINIZ?" "Barış Alper Yılmaz gibi oyuncu bulmak kolay değil. Ona teklif her zaman var, geçen sene devre arasında da vardı. Ben hiçbir oyuncumu kaybetmek istemem. Sacha Boey'e iyi teklif geldi ve sattık. Kulübün çıkarları da önemli. Benim de çözümler bulmam gerekebiliyor. Başkan ve yönetim, Barış için en doğru kararı verir. Gelecek teklife göre... Benim kontrolümde bir durum değil." "BARIŞ ALPER GİDERSE, YERİNE ALACAĞINI OYUNCU HAZIR MI?" "Bizim her zaman transfer listemiz var. Bu iş sonlara kalırsa tabii, biraz şansa oluyor."

"ONDAN BEKLENTİMİZ YÜKSEK" "Efe Akman'ın oynamak için yurt dışı düşünceleri var. Kendi bildiğimiz yer olursa gibi düşüncemiz var. Ondan beklentimiz yüksek. Eyüp Aydın için teklifler var. Kendi karar verecekti neresi olacağına." "ARDA GÜLER OYNATILMADI" "İyi oyuncu, gelip formayı alır. Ben buna inanıyorum. Arda Güler, Fenerbahçe'de oynatılmadı ama sonra formayı kendi aldı." "SUUDİ ARBİSTAN TEKLİFİ, BARIŞ ALPER'İN KAFASINI KARIŞTIRIR MI?" "Kesinlikle! Birçok insanın kafası karışır öyle bir teklif varsa. Galatasaray Kulübü, onun da hakkını verecektir. Yerli veya yabancı gereken yapılıyor. Transfer ve maaş konularına başkan karar verir. Kalırsa, onun için de gereken yapılacaktır. Barış Alper gibi oyuncu bulmak zor. Türk oyuncu olması da çok kıymetli. Oyuncunun seçimlerine de saygı duyuyorsunuz."