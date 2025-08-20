Avrupalı enerji devi Trump'ın rüzgarıyla savruldu

Danimarka'nın en büyük enerji şirketi olan Orsted, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın rüzgar çiftliklerine karşı olumsuz tavrıyla sektördeki kötü tablonun ortasında mali durumunu desteklemek için 60 milyar Danimarka kronu yani yaklaşık 9,3 milyar dolar değerinde yeni hisse senedi ihraç edeceğini söyledi.

Sebebi ise ABD'de değişen enerji politikaları... Zira Trump, Yemin Töreni Günü'nde, federal bir inceleme yapılıncaya kadar tüm açık deniz rüzgar enerjisi izin ve kiralamalarını donduran bir yürütme emri yayınladı. O dönemde güvenli görünen aralarında Ørsted'in Sunrise Wind ve Revolution Wind projelerinin de bulunduğu 8 projenin, tüm izinleri zaten alınmış durumdaydı. Tamamen onaylanan bu projelerden, New Jersey açıklarındaki 2,8 gigawattlık Atlantic Shores projesi çöktü. Maryland yakınlarındaki MarWin ve Massachusetts açıklarındaki New England Wind olmak üzere iki projenin daha rafa kaldırılması muhtemel ; çünkü Trump'ın 'erkenden mezara gönderdiği' rüzgar enerjisi vergi indirimlerinden muhtemelen yararlanamayacaklar.

İşte tam da bu nedenle şirket, New York'taki Montauk Point'in 30 mil açığında inşa ettiği büyük bir açık deniz rüzgar projesi olan Sunrise Wind'in bir kısmını satma planlarını gerçekleştiremediği için yeni hisse ihraç ettiğini açıkladı. ABD'de son dönemde yaşanan önemli gelişmeler ve Trump'ın yenilenebilir enerjiye karşı hamleleri nedeniyle, ABD'nin doğu kıyısındaki yeni projesindeki hissesini satarak gerekli parayı toplayamadığı belirtildi. Sunrise'ın 2027'de faaliyete geçmesini bekleniyordu. Bu hamle piyasaları şaşırtırken, Orsted'in hisse fiyatı Kopenhag'daki işlemlerde yüzde 30 düştü. Mevcut hissedarlar, sahip oldukları paylarla orantılı olarak hisse satın alma hakkına sahip olacak. Orsted, şirketin yüzde 50,1'ine sahip olan Danimarka hükümetinin, şirketin orantılı hissesine abone olmayı kabul ettiğini söyledi. Planlanan hisse satışı, 8 Ağustos'ta Orsted'in piyasa değerinin yaklaşık yüzde 45'ine denk geliyor. Orsted geçmişte projeler başlatıp daha sonra bu projelerdeki büyük hisseleri yeşil enerjiye yatırım yapmak isteyen yatırımcılara satarak kâr elde etmişti. Hisse senedi arzı, 2009'daki Enel SpA'dan bu yana Avrupa enerji sektöründeki en büyük arz olacak ancak Orsted hisseleri, bu duyurunun ardından sert değer kaybetti ve hisse fiyatı 2016'daki ilk halka arz fiyatının altına düştü.

Açık deniz rüzgar enerjisine öncülük eden şirket, aralarında ABD'deki iki büyük rüzgar çiftliğinin de bulunduğu rakiplerinden daha fazla projeyi iptal etti. Uzmanlara göre de şu an için tek mantıklı seçenek hisse satmak gibi görünüyor. Orsted, rüzgar çiftlikleri inşa etmek ana faaliyet alanı olduğu için diğer açık deniz geliştiricilerinden daha fazla riske maruz kalırken, SSE Plc veya IberdrolaSA gibi şirketler risklerini çeşitlendirmek için şebeke harcamalarını artırdı. Ancak Orsted'in elinde seçenekler limitli. FT, 2027 için revize edilen FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr) hedefinin 32 milyar Danimarka Kronu'nun üzeri olduğunu, ancak analistlerin 33 milyar üzeri beklentilere kıyasla temkinli bir tablo çizdiğini yazıyor. Bu da hisse başına kârın zayıflayacağına işaret ediyor. Ocak 2022 itibarıyla şirket, inşa edilen açık deniz rüzgar santrallerinin sayısına göre dünyanın en büyük açık deniz rüzgâr enerjisi geliştiricisi konumunda bulunuyor. Financial Times'ın aktardığına göre ise yeni gelişmeler Orsted'e diğer rüzgar projelerinde pazarlık gücü sağlayabilir, ancak hem yapım sürecindeki belirsizlikler hem de yatırımcı güvenindeki zayıflama, gelecekte de riskler barındırıyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.