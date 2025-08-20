Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin haberleri: 2 aylık kocasını bıçakla öldürdü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        2 aylık kocasını bıçakla öldürdü!

        Mersin'de, tartıştığı 2 aylık eşi 24 yaşındaki Melek Başlı tarafından bıçaklanan 25 yaşındaki Ahmet Can Başlı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Melek Başlı ise tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 07:37 Güncelleme: 20.08.2025 - 08:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 aylık kocasını bıçakla öldürdü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de olay, 4 Ağustos’ta Şehitlertepesi Mahallesi 3635 Sokak’taki müstakil evde meydana geldi. 2 aylık evli olan Melek Başlı (24) ile Ahmet Can Başlı (25) arasında tartışma çıktı.

        EŞİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI

        DHA'daki habere göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, Melek Başlı, mutfaktan aldığı bıçakla eşini, vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

        YARALI KOCA HASTANEYE KALDIRILDI

        Sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde bulunan Başlı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        MELEK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Polis ekipleri, şüpheli Melek Başlı’yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Melek Başlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        15 GÜN SONRA ÖLDÜ

        Hastanedeki ameliyatının ardından alındığı yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Ahmet Can Başlı, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Başlı’nın cansız bedeni otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mersin
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sigorta tazminatlarında yeni dönem
        Sigorta tazminatlarında yeni dönem
        İnan Kıraç olayında ikinci perde
        İnan Kıraç olayında ikinci perde
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        ABD çip devlerinden hisse almaya hazırlanıyor
        ABD çip devlerinden hisse almaya hazırlanıyor
        Berra 4 yaşındaydı... Havuzda öldüren havale!
        Berra 4 yaşındaydı... Havuzda öldüren havale!
        “Robotlar futbolda Ronaldo’yu geride bırakabilir”
        “Robotlar futbolda Ronaldo’yu geride bırakabilir”
        Eros'a yayını kırdırdılar
        Eros'a yayını kırdırdılar
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        İşte dünyanın en pahalı 7 yiyeceği
        İşte dünyanın en pahalı 7 yiyeceği
        Gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor
        Gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor
        Netanyahu Avustralya'yı "İsrail'e ihanetle" suçladı
        Netanyahu Avustralya'yı "İsrail'e ihanetle" suçladı
        Sonbahar depresyonu kapıda mı? İşte başa çıkma yolları
        Sonbahar depresyonu kapıda mı? İşte başa çıkma yolları
        "Fenerbahçe'ye Appiah lazım"
        "Fenerbahçe'ye Appiah lazım"
        "Çocuğun kendisinden olduğuna inanmadı"
        "Çocuğun kendisinden olduğuna inanmadı"
        Öldürdüğü kocasını 9 ay küvette sakladı!
        Öldürdüğü kocasını 9 ay küvette sakladı!
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği müjdesi!
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği müjdesi!
        Beşiktaş'tan yerli harekatı! 2 isim daha gündemde...
        Beşiktaş'tan yerli harekatı! 2 isim daha gündemde...
        Habertürk Anasayfa