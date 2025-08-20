Daltonlar vahşeti! Takip cihazı kullanıp cinayeti işlediler!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, liderliğini Beratcan Gökdemir'in yaptığı belirtilen ve "Daltonlar" olarak bilinen “çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne” yönelik hazırlanan iddianamede iki önemli cinayetin ayrıntıları yer aldı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, ilk olay Beylikdüzü’nde 19 Şubat 2024 günü yaşandı.

İlçede silah sesleri duyan vatandaşlar ihbarda bulundu. Caddeyi kontrol eden polisler, park halindeki bir otomobilde bulunan 2 kişinin silahla vurulduğunu tespit etti. Bu kişilerin Enes Hallaç (27) ve Eren Özyurt (34) olduğu öğrenildi. İki arkadaştan biri olay yerinde, diğeri ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ÇAĞRILIP ÖLDÜRÜLDÜLER

İddianamede ortaya çıkan iddialara göre, olay günü Daltonlar çetesi üyesi olduğu belirtilen Zafer Keskin adlı şüpheli, uyuşturucu için Enes Hallaç ile Eren Özyurt’a konum atarak kendilerini kaldıkları bölgeye çağırdı. Verilen adrese gelen Hallaç ile Özyurt diğer çete üyeleri Arda Altay ve Emre Demir ile tartışma yaşadı. Yaşanan bu tartışma sonrası çete üyeleri iki arkadaşın kafasına silahla ateş etti. Bu saldırıda Hallaç ve Özyurt hayatını kaybetti. Cinayetin ardından çete üyeleri kaldıkları villayı terk edip kaçtı.

KENDİSİ ÖLDÜ SEVGİLİSİ YARALANDI Bu cinayetten 20 gün sonra yine Beylikdüzü Barış Mahallesi’ndeki Reşat Nuri Güntekin Sokak’ta 10 Mart 2024 günü Şuayip Alkan’a yönelik silahlı saldırı gerçekleşti. İddianamede ortaya çıkan detaylara göre, Şuayip Alkan, özel bir hastanede hemşire olarak çalışan sevgilisi İdil Bakar ile iki kadın daha kafeye gitti. Kafe çıkışında araca binen dört kişi 2 motosikletli saldırgan tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. 7 kurşun isabet eden Şuayip Alkan hayatını kaybetti. Sevgilisi İdil Bakar yaralandı. Diğer iki kadın ise yara izi almadı. CİNAYETİ DALTONLAR İŞLEDİ İddianamede yer alan ayrıntılara göre, çifte cinayet olayında tutuklanan 16 yaşındaki F.P., ifadesinde Şuayip Alkan cinayetini Daltonlar çete üyelerinin gerçekleştirdiğini iddia etti. Bu iddia üzerine avukat huzurunda kendisine şüphelilerin olay görüntüsü gösterildi. F.P. videoda gösterilen kişilerden motosikleti kullanan kişinin Kerem olduğunu ateş eden kişinin ise Efe Habib Avlar olduğunu söyledi. REKLAM TAKİP CİHAZİ İLE TAKİP ETMİŞLER Şüpheli ifadesinde Şuayip Alkan’ın aracına takip cihazı konulup cinayetin öyle işlendiğini iddia etti. Bu iddia üzerine Alkan’ın aracı detaylı incelemeye alındı. Yapılan incelemede aracın sol kapı altında takip cihazı bulundu.

YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDI Yapılan teknik çalışmalarda çete üyesi Efe Habib Avlar’ın kullandığı cep telefonundan alınan baz kayıtlarında, şüphelinin cinayet günü olay bölgesinde 22 dakika olduğu tespit edildi. Cep telefonu sinyalinin kaçan motosikletli saldırganlarla uyumlu olduğu belirlendi. İddianamede ortaya çıkan ayrıntılara göre çete üyesi Avlar, Edirne’den kaçak olarak sınırı geçmeye çalışırken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli tutuklandı. HUSUMET VARDI İddianamede, öldürülen Şuayip Alkan’ın daha öncesinde Daltonlar silahlı suç örgütü yöneticisi Murat Küçükyavuz ile arasında husumet bulunduğu belirtildi. Eylemi suç örgütü üyesi Zafer Keskin’in koordine ettiği belirtildi. İDDİANAMEDEN İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan 1676 sayfalık iddianamede, 2 kişi "maktul", 1 kişi "mağdur", 78 kişi "müşteki" ve 69'u tutuklu, 9'u firari 105 kişi ise "şüpheli" olarak yer alıyor. Suç örgütünün ortaya çıkış süreci ile yapısının anlatıldığı iddianamede, firari durumda olan örgüt elebaşı Barış Boyun'un Türkiye'deki örgüt faaliyetlerinin devamını sağlayabilmesi amacıyla suç örgütünün farklı çalışma alanlarında farklı kişileri yönetici pozisyonunda görevlendirdiği ve örgütün silahlı eylem grubunun elebaşılığını firari sanık Beratcan Gökdemir'in yaptığı belirtiliyor.

Rusya'da tutuklu olduğu bilinen Gökdemir'in Mart 2024'te Barış Boyun suç örgütünden ayrıldığı ve "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütünün elebaşı olarak hareket etmeye başladığı kaydedildi.