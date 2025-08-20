Konut satışı bu yıl ilk kez konut dışını geçti
Yılın en yüksek adedine ulaşan konut satışı, bu yıl ilk kez konut dışı satışı da geride bıraktı. Konut, toplam satıştan yüzde 50,2 pay alırken konut dışı satış da yılın en yüksek satış adedine ulaştı
Gayrimenkul satışlarında temmuz, rekorların ayı oldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre; toplam 284 bin 852 adet satış gerçekleştirildi. Konut satışı 142 bin 858 olurken konut dışı satış (arsa, tarla, dükkan vs) 141 bin 994 olarak kayıtlara geçti.
2025'te ilk kez konut satışı, konut dışı satışı geride bıraktı. Toplam satışın yüzde 50,2'sini konut, yüzde 49,8'ini konut dışı satış oluşturdu.
Temmuzda hem toplam gayrimenkul satışında hem de konut ve konut dışında ayrı ayrı en yüksek satış adedine ulaşıldı.
Ağustos ayının ilk 19 gününde ise toplam gayrimenkul satışı 175 bin 275 oldu, ay sonunda ortaya çıkacak rakam merak konusu.