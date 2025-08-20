ABD, CHIPS yasası karşılığında çip devlerinden hisse almaya hazırlanıyor

Beyaz Saray yetkilisi ve sürece aşina bir kişi, Lutnick'in ABD'nin Micron, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) ve Samsung gibi şirketlere sağlanacak CHIPS Yasası fonları karşılığında hisse edinme yollarını araştırdığını ifade etti.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Intel dışında, bellek çipi üreticisi Micron CHIPS Yasası fonlarının en büyük ABD'li alıcısı konumunda.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Salı günü yaptığı açıklamada Lutnick'in Intel ile hükümetin yüzde 10'luk bir hisse alması için görüşme yürüttüğünü doğruladı. Leavitt, gazetecilere verdiği demeçte, "Başkan, hem ulusal güvenlik hem de ekonomik açıdan Amerika'nın ihtiyaçlarını önceliklendirmek istiyor. Bu, daha önce hiç yapılmamış yaratıcı bir fikir" dedi.

Lutnick daha önce CNBC'ye yaptığı açıklamada, ABD'nin Intel'in işleyişine müdahale etmek istemediğini belirtmişti. Ancak böyle bir yatırım emsalsiz olacak ve büyük şirketler üzerinde ABD'nin etkisini artıracak yeni bir dönemin başlangıcını temsil edecek. Geçmişte ABD, ekonomik çalkantı ve belirsizlik dönemlerinde nakit sağlamak ve güven tesis etmek için şirketlerde hisse almıştı.

* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.