Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: Berra 4 yaşındaydı... Havuzda öldüren havale | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Berra 4 yaşındaydı... Havuzda öldüren havale!

        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir kreşte, havuz etkinliği sırasında suda havale geçirerek boğulma tehlikesi yaşayan 4 yaşındaki Berra Dizi, yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 08:04 Güncelleme: 20.08.2025 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Berra 4 yaşındaydı... Havuzda öldüren havale!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da olay, 12 Ağustos günü saat 14.00 sıralarında İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi’nde faaliyet gösteren özel bir kreşte meydana geldi. İddiaya göre, kreşte düzenlenen yüzme etkinliği için havuza giren Berra Dizi (4), havale nöbeti geçirdi.

        SUYUN İÇİNDE HAVALE GEÇİRDİ

        DHA'daki habere göre küçük kız, su içinde fenalaşınca öğretmenleri tarafından fark edilerek sudan çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan Berra, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        YOĞUN BAKIMDA TEDAVİYE ALINDI

        Solunum sıkıntısı nedeniyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen çocuk, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

        7 GÜN SONRA HAYATA VEDA ETTİ

        Yoğun bakımda tedavisi süren Berra, yapılan tüm müdahalelere rağmen 7 gün sonra yaşamını yitirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bursa
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        İsrail Savunma Bakanı Gazze'nin işgal planını onayladı
        İsrail Savunma Bakanı Gazze'nin işgal planını onayladı
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        Avrupalı enerji devi Trump'ın rüzgarıyla savruldu
        Avrupalı enerji devi Trump'ın rüzgarıyla savruldu
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Eros'a yayını kırdırdılar
        Eros'a yayını kırdırdılar
        İnan Kıraç olayında ikinci perde
        İnan Kıraç olayında ikinci perde
        Sigorta tazminatlarında yeni dönem
        Sigorta tazminatlarında yeni dönem
        Polis memuru eşini ev için katletmiş!
        Polis memuru eşini ev için katletmiş!
        2 aylık kocasını bıçakla öldürdü!
        2 aylık kocasını bıçakla öldürdü!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        İşte dünyanın en pahalı 7 yiyeceği
        İşte dünyanın en pahalı 7 yiyeceği
        ABD çip devlerinden hisse almaya hazırlanıyor
        ABD çip devlerinden hisse almaya hazırlanıyor
        “Robotlar futbolda Ronaldo’yu geride bırakabilir”
        “Robotlar futbolda Ronaldo’yu geride bırakabilir”
        Gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor
        Gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor
        "Net ihracatçı firmaların döviz arzına yaptığı katkı sürüyor"
        "Net ihracatçı firmaların döviz arzına yaptığı katkı sürüyor"
        Netanyahu Avustralya'yı "İsrail'e ihanetle" suçladı
        Netanyahu Avustralya'yı "İsrail'e ihanetle" suçladı
        Sonbahar depresyonu kapıda mı? İşte başa çıkma yolları
        Sonbahar depresyonu kapıda mı? İşte başa çıkma yolları
        "Çocuğun kendisinden olduğuna inanmadı"
        "Çocuğun kendisinden olduğuna inanmadı"
        Habertürk Anasayfa