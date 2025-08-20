Berra 4 yaşındaydı... Havuzda öldüren havale!
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir kreşte, havuz etkinliği sırasında suda havale geçirerek boğulma tehlikesi yaşayan 4 yaşındaki Berra Dizi, yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti
Bursa'da olay, 12 Ağustos günü saat 14.00 sıralarında İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi’nde faaliyet gösteren özel bir kreşte meydana geldi. İddiaya göre, kreşte düzenlenen yüzme etkinliği için havuza giren Berra Dizi (4), havale nöbeti geçirdi.
SUYUN İÇİNDE HAVALE GEÇİRDİ
DHA'daki habere göre küçük kız, su içinde fenalaşınca öğretmenleri tarafından fark edilerek sudan çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan Berra, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
YOĞUN BAKIMDA TEDAVİYE ALINDI
Solunum sıkıntısı nedeniyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen çocuk, yoğun bakımda tedavi altına alındı.
7 GÜN SONRA HAYATA VEDA ETTİ
Yoğun bakımda tedavisi süren Berra, yapılan tüm müdahalelere rağmen 7 gün sonra yaşamını yitirdi.