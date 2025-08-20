Habertürk
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor

        Hükümet ve memur sendikaları toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamadı, Memur-Sen zam teklifini Hakem Kurulu'na taşıma kararı aldı. Son kararı hakem heyeti verecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 10:09 Güncelleme: 20.08.2025 - 10:27
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Hükümet ve memur sendikalarının toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamaması üzerine Memur-Sen, zam teklifini Hakem Kurulu'na taşıma kararı aldı.

        SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

        Başvurunun ardından Kamu Görevlileri Hakem Kurulu "oransal zam" konusunda toplanacak.

        11 üyesi bulunan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda karar oy çokluğuyla alınacak. Yasaya göre, kurul 31 Ağustos'a kadar memur ve memur emeklisinin 2026 ve 2027 zam oranlarını belirleyecek.

        MEMUR-SEN: SEBEBİ OLMADIĞIMIZ SORUNUN SAHİBİ OLAMAZDIK

        Konuya yönelik X hesabından açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise "UZLAŞAMADIK ! Alt üst oldu ücret dengesi kamuda. Dengeyi sağlayacak teklif ise gelmedi. Sorunu herkes görüyor. Gelen teklifler ise sorunu çözmüyor. Toplu Sözleşmeyi imzalayarak sebebi olmadığımız sorunun sahibi olamazdık. Hizmet Kolu Sözleşmelerinde yetki de sözde sendikalarda. Masada süre bitti ama bu sorunu çözmek için süre bitmedi. Sorun devam etmemeli ! Geniş açıklama yapacağım…" ifadelerini kullandı.

        HAKEM KURULU GEÇMİŞTE MEMURLARA NE KADAR ZAM VERDİ?

        Memurlar ile 2012 yılından bu yana yapılan 7 toplu sözleşme görüşmesinden 4'ünde uzlaşma sağlanırken, 3'ünde uzlaşma sağlanamadı. Üç toplu sözleşmede toplam 6 yılın maaş zamları hakem kurulu tarafından belirlendi. Hakem kurulunun kararı, sadece 2012 yılı ilk 6 ayı hariç diğer dönemlerin tamamında hükümetin en son verdiği teklif doğrultusunda oldu. Hükümet 2012 yılı ilk 6 ayı için yüzde 3,5 teklif ederken, hakem kurulu yüzde 4'e çıkardı.

        Kamu işvereni memurlarla yapılan bir önceki toplu sözleşme görüşmelerinde 2024 yılı için ilk 6 ay yüzde 15, ikinci 6 ay yüzde 10, 2025 yılında da ilk 6 ay yüzde 6, ikinci 6 ay yüzde 5 oranında zam teklif etti. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamayınca Hakem kurulunun verdiği karar kamu işvereninin son teklifi ile aynı oldu.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

