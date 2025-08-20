Habertürk
        Polis memuru eşi Burcu Derin'i ev için katletmiş

        Polis memuru eşini ev için katletmiş!

        Aydın'da, 52 yaşındaki Burcu Derin'in boşanma aşamasındaki polis memuru eşi, aynı yaştaki Hüseyin Derin tarafından tabancayla öldürmesiyle ilgili yaşanan tartışmanın sebebi ortaya çıktı. Zanlı Hüseyin Derin'in polisteki ifadesinde, borçları nedeniyle tapusu eşinin üzerinde olan evi satıp borçlarından kurtulmak istediğini ancak buna karşı çıkan eşi ile yaşanan tartışma sırasında şuurunu kaybedip tabancayla ateş açtığını söylediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 09:06 Güncelleme: 20.08.2025 - 11:04
        Polis memuru eşini ev için katletmiş!
        Aydın'ın Nazilli ilçesinde olay, önceki gün saat 09.30 sıralarında Yenimahalle 107 Sokak'ta meydana geldi. Hüseyin Derin (52) boşanma aşamasında olduğu eşi Burcu Derin’in (52) çalıştığı börekçi dükkanına gitti.

        KAÇTI AMA 5 KURŞUNUN HEDEFİ OLDU

        DHA'daki habere göre 2 çocuk annesi Derin karşısında Hüseyin Derin’i görünce panikle kaçıp, yan tarafta bulunan tuhafiyeye sığınarak, yardım istedi. Peşinden giden Hüseyin Derin, yanındaki tabancasıyla eşine peş peşe 5 el ateş etti.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Mermilerin isabet ettiği Burcu Derin ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Derin, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Burcu Derin, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        KATİL KOCA TUTUKLANDI

        Derin'in cenazesinin otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayın ardından polis, Hüseyin Derin'i gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen zanlı koca tutuklandı.

        "EVİN SATILMASINI KABUL ETMEYİNCE..."

        Eşini öldüren Hüseyin Derin'in polisteki ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, aşırı derecede borcu olduğunu, tapusu eşinin üzerinde olan evi satıp borçlarından kurtulmak istediğini belirten Derin, "Ancak, Burcu kabul etmedi. Defalarca kez söylememe karşın hep reddetti. Bu nedenle evde huzurumuz kalmadı.

        Aynı evde, ayrı odalarda kalmaya başladık. Olay günü de alkol aldıktan sonra tekrar konuşmak için çalıştığı iş yerine gittim. Orada kendisine son kez 'Borçlarım nedeniyle insan içine çıkamaz oldum. Evi satıp, borçları ödeyeyim' dedim. Yine kabul etmeyince, kendimi kaybedip, tabancamı çıkarıp, vurdum" dediği öğrenildi.

        MEMLEKETİ MANİSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

        Öte yanda, Burcu Derin'in otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi ise bugün öğlen memleketi Manisa'nın Salihli ilçesi Mersinli Mahallesi'nde toprağa verildi.

        #Aydın
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
