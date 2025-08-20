Habertürk
        Vergi rekortmenleri açıklandı - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye'nin 2024 yılına ilişkin en fazla gelir vergisi ödeyen ismi, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu

        Türkiye'nin 2024 yılına ilişkin en fazla gelir vergisi ödeyen ismi, ihracat gelirleriyle Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. İkinci sırada ise Haluk Bayraktar yer aldı. 3. sırada bulunan kişi, isminin açıklanmasını istemedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 12:55 Güncelleme: 20.08.2025 - 13:07
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

        Buna göre, Türkiye'nin en fazla gelir vergisi veren mükellefleri listesinde ilk iki sırayı teknoloji firması Baykar'ın yöneticileri paylaştı.

        Selçuk Bayraktar, 2024 yılı vergilendirme dönemine ilişkin 2 milyar 767 milyon 587 bin lira, Haluk Bayraktar da 2 milyar 528 milyon 619 bin lira gelir vergisi ödeyerek ilk iki sırada yer aldı.

        Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar toplamda 5 milyar 296 milyon lira gelir vergisi ödedi.

        Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 2021'den 2024'e kadar arka arkaya en çok gelir vergisi ödeyen mükellefler oldu. Baykar yöneticileri böylece son 4 yıl listenin zirvesinde yer almayı başardı.

        Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın 2021'den bu yana ödedikleri vergi miktarında yaklaşık 18 katlık artış gerçekleşti. Bu artışta, Baykar'ın ihracat gelirleri belirleyici oldu.

        Savunma ve havacılık sektörünün lider ihracatçısı olan Baykar'ın 2024 yılındaki cirosunun yüzde 90'ı ihracat gelirlerinden elde edildi.

        Baykar, geçen yıl 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek üst üste ikinci kez tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girdi.

        Öte yandan, 2024 vergileme dönemine ilişkin en fazla gelir vergisi beyan eden mükellefler listesinin 3, 5, 6, 7, 8 ve 9'uncu sırasındaki kişiler isimlerinin açıklanmasını istemedi.

        Listede 4'üncü sırada 757 milyon 755 bin lira vergi tahakkuk eden Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç, 10'uncu sırada da 372 milyon 720 bin lira vergi tahakkuk eden Rönesans Holding Onursal Başkanı Erman Ilıcak yer aldı.

        İlk 100'de yer alanların 79'u isminin açıklanmasını istemedi.

        KURUMLARDA GARANTİ BANKASI ZİRVEDE

        2024 yılına ilişkin vergileme döneminde en fazla kurumlar vergisi beyan eden mükellefler listesinde de 25 milyar 296 milyon 492 bin lira vergi tahakkuku ile Garanti Bankası birinci oldu.

        Listenin ikinci sırasında 20 milyar 838 milyon 196 bin lira vergiyle Ziraat Bankası yer aldı.

        Kuveyt Türk Katılım Bankası da 12 milyar 71 milyon 499 bin lira ile listenin üçüncü sırasında yer buldu.

        Sıra Şirket TAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI (TL)
        1 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 25.296.492.625,93
        2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. 20.838.196.304,74
        3 KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 12.071.499.612,88
        4 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 10.520.812.175,69
        5 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK A.O. 8.409.715.831,93
        6 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7.425.528.399,97
        7 * *
        8 AKBANK TÜRK A.Ş. 6.807.432.277,03
        9 * *
        10 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6.098.787.161,61
        11 DENİZBANK A.Ş. 6.081.846.838,68
        12 QNB BANK A.Ş. 5.786.028.690,56
        13 LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. 5.773.842.164,67
        14 TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. 5.757.384.304,19
        15 ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4.343.605.259,69
        16 BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 4.048.271.737,12
        17 KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3.997.964.496,61
        18 DREAM GAMES TEKNOLOJİ A.Ş. 3.981.776.430,64
        19 TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. 3.901.084.864,99
        20 DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. 3.790.499.951,61
        21
        22 ALLİANZ SİGORTA A.Ş. 3.632.105.914,30
        23 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.514.396.057,49
        24 İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. 3.449.592.247,22
        25 PHILIP MORRIS TÜTÜN MAMULLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 3.354.902.341,12
        26 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 3.345.549.948,60
        27 EMİN EVİM TASARRUF FİNANSMANI A.Ş. 3.040.074.290,13
        28 ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ 2.947.975.147,19
        29 HSBC BANK A.Ş. 2.739.098.681,01
        30 TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. 2.662.919.807,75
        31 MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş. 2.624.319.015,52
        32 ITX TURKEY PERAKENDE İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LTD. ŞTİ. 2.460.244.497,24
        33 * *
        34 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2.440.538.933,89
        35 * *
        36 TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TÜPRAŞ 2.325.383.877,04
        37 TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 2.297.029.356,77
        38 ANADOLUBANK A.Ş. 2.262.772.270,70
        39 * *
        40 * *
        41 LEASEPLAN OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. 2.150.457.945,77
        42 VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. 2.127.716.805,60
        43 * *
        44 FRAPORT TAV ANTALYA TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. 2.082.121.407,83
        45 GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1.921.911.415,48
        46 İÇDAŞ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE YATIRIM A.Ş. 1.888.897.880,40
        47 * *
        48 GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 1.826.798.375,22
        49 AXA SİGORTA A.Ş. 1.776.879.286,83
        50 OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. 1.766.849.213,28
        51 TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 1.766.229.563,65
        52 * *
        53 ETİ SODA ÜRETİM PAZARLAMA NAKLİYAT VE ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1.675.409.808,25
        54 ŞENPİLİÇ GIDA SANAYİ A.Ş. 1.634.061.709,92
        55 MERCEDES BENZ OTOMOTİV TİCARET VE HİZMETLER A.Ş. 1.605.928.602,91
        56 KOLİN İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1.571.981.591,28
        57 * *
        58 BEYMEN PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş. 1.507.391.758,81
        59 KOÇ HOLDİNG A.Ş. 1.427.441.872,03
        60 * *
        61 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 1.414.051.882,58
        62 YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.394.403.152,07
        63 * *
        64 ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. 1.337.798.629,49
        65 TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. 1.332.461.943,93
        66 * *
        67 ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.287.011.088,40
        68 * *
        69 * *
        70 MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş. 1.262.001.810,65
        71 BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş. 1.251.526.743,09
        72 DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 1.234.603.604,18
        73 * *
        74 * *
        75 * *
        76 NESMA YAPI MAKİNA İNŞAAT A.Ş. 1.167.967.287,45
        77 * *
        78 TÜRK REASÜRANS A.Ş. 1.163.637.368,92
        79 * *
        80 * *
        81 OYAK RENAULT OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş. 1.127.284.047,10
        82 CENGİZ ENERJİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1.118.761.819,57
        83
        84 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 1.098.097.022,31
        85 AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 1.081.114.846,10
        86 * *
        87 * *
        88 * *
        89 * *
        90 FİBABANKA A.Ş. 1.058.979.533,51
        91 SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 1.051.248.842,79
        92
        93
        94 PERNOD RİCARD İSTANBUL İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. 1.029.639.233,20
        95 OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 998.640.048,03
        96 ALTUR TURİZM SERVİS VE TİCARET LTD. ŞTİ. 977.926.908,22
        97 * *
        98 * *
        99 ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ 922.896.115,25
        100 * *
