Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
Real Madrid, La Liga'nın ilk hafta maçında Osasuna'yı Kylian Mbappe'nin attığı golle 1-0 mağlup etti. Mücadeleye milli futbolcu Arda Güler 11'de başladı ve etkili bir performans ortaya koydu. Maçın ardından konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, yıldız futbolcudan övgü dolu sözlerle bahsetti.
İspanya La Liga'da 2025-2026 sezonunun ilk maçında Real Madrid, sahasında Osasuna'yı 1-0 mağlup etti.
Mücadelede milli futbolcumuz Arda Güler, 90 dakika sahada kaldı.
90. dakika sonunda yerini Dani Ceballos'a bırakan Arda Güler'in performansı göz doldurdu. Takımın oyun kurulumunda etkili bir role sahip olan milli futbolcu Xabi Alonso'dan da övgü aldı.
TAKIMIN EN ETKİLİ İSİMLERİNDEN
Oyunda kaldığı süre boyunca toplamda yüzde 92 pas isabetiyle oynayan Arda, oyun kurulumunda takımın etkili isimlerinden biri oldu.
YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRMAYA BAŞLADI
Real Madrid'te üçüncü sezonunu geçiren Arda Güler, Xabi Alonso ile birlikte ilk 11'deki yerini sağlamlaştırmaya başladı.
İspanyol teknik adam, sezon öncesi oynanan maçların 7'sinde ilk 11'de sahaya Arda'yı sürerken, milli futbolcu Dünya Kulüpler Kupası'ndaki 5 maçın 4'ünde birinci dakikadan itibaren sahada yer almıştı.
ALONSO'DAN ÖVGÜLER
Karşılaşmanın ardından Arda Güler'le ilgili açıklamalarda bulunan Alonso, "Arda Güler, takıma katıldığından beri gözle görülür bir gelişim gösterdi." dedi.
İspanyol çalıştırıcı açıklamasına, "Sadece kalite anlamında değil, aynı zamanda pozisyon anlayışı ve top hakimiyeti anlamında da gelişim gösterdi." ifadeleriyle devam etti.
Alonso, Arda Güler ile ilgili son olarak, "İlk yarıda harika oynadı. Arda gelişmeye devam ediyor. Onun önemli bir oyuncu olması için ona süre vermeye devam etmeliyiz." şeklinde konuşarak milli futbolcuyu oynatmaya devam edeceğini açıkça ifade etti.
Öte yandan Arda Güler'in oyununu beğeniyle karşılayan Real Madrid taraftarları, sosyal medyada futbolcunun geçen sezon Ancelotti tarafından yedek kulübesine hapsedilmesini eleştirdi.
