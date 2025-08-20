Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Tümosan Konyaspor
        KON
        6
        Galatasaray
        GS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Trabzonspor
        TS
        6
        Göztepe
        GÖZ
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Kayserispor
        KYS
        1
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Fenerbahçe
        FB
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Haberler Spor Futbol İspanya Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler! - Futbol Haberleri

        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!

        Real Madrid, La Liga'nın ilk hafta maçında Osasuna'yı Kylian Mbappe'nin attığı golle 1-0 mağlup etti. Mücadeleye milli futbolcu Arda Güler 11'de başladı ve etkili bir performans ortaya koydu. Maçın ardından konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, yıldız futbolcudan övgü dolu sözlerle bahsetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 11:40 Güncelleme: 20.08.2025 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İspanya La Liga'da 2025-2026 sezonunun ilk maçında Real Madrid, sahasında Osasuna'yı 1-0 mağlup etti.

        • 2

          Mücadelede milli futbolcumuz Arda Güler, 90 dakika sahada kaldı.

        • 3

          90. dakika sonunda yerini Dani Ceballos'a bırakan Arda Güler'in performansı göz doldurdu. Takımın oyun kurulumunda etkili bir role sahip olan milli futbolcu Xabi Alonso'dan da övgü aldı.

        • 4

          TAKIMIN EN ETKİLİ İSİMLERİNDEN

          Oyunda kaldığı süre boyunca toplamda yüzde 92 pas isabetiyle oynayan Arda, oyun kurulumunda takımın etkili isimlerinden biri oldu.

        • 5

          YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRMAYA BAŞLADI

          Real Madrid'te üçüncü sezonunu geçiren Arda Güler, Xabi Alonso ile birlikte ilk 11'deki yerini sağlamlaştırmaya başladı.

          İspanyol teknik adam, sezon öncesi oynanan maçların 7'sinde ilk 11'de sahaya Arda'yı sürerken, milli futbolcu Dünya Kulüpler Kupası'ndaki 5 maçın 4'ünde birinci dakikadan itibaren sahada yer almıştı.

        • 6

          ALONSO'DAN ÖVGÜLER

          Karşılaşmanın ardından Arda Güler'le ilgili açıklamalarda bulunan Alonso, "Arda Güler, takıma katıldığından beri gözle görülür bir gelişim gösterdi." dedi.

        • 7

          İspanyol çalıştırıcı açıklamasına, "Sadece kalite anlamında değil, aynı zamanda pozisyon anlayışı ve top hakimiyeti anlamında da gelişim gösterdi." ifadeleriyle devam etti.

        • 8

          Alonso, Arda Güler ile ilgili son olarak, "İlk yarıda harika oynadı. Arda gelişmeye devam ediyor. Onun önemli bir oyuncu olması için ona süre vermeye devam etmeliyiz." şeklinde konuşarak milli futbolcuyu oynatmaya devam edeceğini açıkça ifade etti.

        • 9

          Öte yandan Arda Güler'in oyununu beğeniyle karşılayan Real Madrid taraftarları, sosyal medyada futbolcunun geçen sezon Ancelotti tarafından yedek kulübesine hapsedilmesini eleştirdi.

        • 10
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti!
        Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti!
        1 yıldır dinmeyen acı! Narin Güran cinayeti yürekleri dağladı!
        1 yıldır dinmeyen acı! Narin Güran cinayeti yürekleri dağladı!
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        İsrail Savunma Bakanı Gazze'nin işgal planını onayladı
        İsrail Savunma Bakanı Gazze'nin işgal planını onayladı
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        Fransız yayıncı canlı yayında hayatını kaybetti
        Fransız yayıncı canlı yayında hayatını kaybetti
        Avrupalı enerji devi Trump'ın rüzgarıyla savruldu
        Avrupalı enerji devi Trump'ın rüzgarıyla savruldu
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Eros'a yayını kırdırdılar
        Eros'a yayını kırdırdılar
        Polis memuru eşini ev için katletmiş!
        Polis memuru eşini ev için katletmiş!
        2 aylık kocasını bıçakla öldürdü!
        2 aylık kocasını bıçakla öldürdü!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        İnan Kıraç olayında ikinci perde
        İnan Kıraç olayında ikinci perde
        Sigorta tazminatlarında yeni dönem
        Sigorta tazminatlarında yeni dönem
        İşte dünyanın en pahalı 7 yiyeceği
        İşte dünyanın en pahalı 7 yiyeceği
        Netanyahu Avustralya'yı "İsrail'e ihanetle" suçladı
        Netanyahu Avustralya'yı "İsrail'e ihanetle" suçladı
        ABD çip devlerinden hisse almaya hazırlanıyor
        ABD çip devlerinden hisse almaya hazırlanıyor
        “Robotlar futbolda Ronaldo’yu geride bırakabilir”
        “Robotlar futbolda Ronaldo’yu geride bırakabilir”
        Habertürk Anasayfa