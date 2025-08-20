Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Alaska zirvesinin sonuçları, ticari ilişkiler başta olmak üzere Türkiye-Rusya ikili ilişkileri ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış sürecine ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğini, Türkiye’nin adil bir barışa ulaşılması konusunda savaşın başından bu yana samimiyetle gayret gösterdiğini, bu minvalde tüm tarafların katılımıyla kalıcı barışı tesis etmeyi hedefleyen yaklaşımları desteklediğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, İstanbul Sürecine de dikkat çekerek, barış görüşmelerine Türkiye’nin ev sahipliği yapması ve gösterdiği gayretler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Görüşmede iki lider, iki ülkenin diyalog halinde olması konusunda mutabık kaldılar.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin de Cumhurbaşkanı ile Rusya Devlet Putin'in telefonda görüştüğünü duyurdu.

Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı ve Putin'in geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı Alaska zirvesinin sonuçlarının ele alındığı bildirildi.

Telefon görüşmesinde bölgesel meselelerin ele alındığı ifade edildi. HOLLANDA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile de telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Hollanda ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Hollanda arasındaki ortaklığın giderek güçlenmesinin memnuniyet verici olduğunu, savunma sanayii başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğini kuvvetlendirecek adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti. Gazze'deki insani felaketin derinleşerek sürdüğünü, Netanyahu hükümetinin Gazze'nin tamamını askeri kontrol altına alma planının asla kabul edilemeyeceğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin, Ukrayna-Rusya savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için çalıştığını, İstanbul Sürecine ev sahipliği yapan Türkiye'nin gayretlerini sürdüreceğini vurguladı.