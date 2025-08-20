Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TÜGİS: Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz - İş-Yaşam Haberleri

        TÜGİS: Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz

        Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜGİS) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Sidar, son dönemde gündeme gelen ve Türkiye'deki gıda israfının boyutlarını gözler önüne seren verilere ilişkin açıklama yaptı. Sidar, "Ülkemizde her yıl 23 milyon ton gıdanın israf edildiğine ve kişi başına yıllık 102 kilogram yiyeceğin çöpe gittiğine ilişkin veriler son derece endişe verici. Özellikle, üretilen meyve ve sebzelerin yüzde 35'inin sofraya ulaşamadan israf olması, tedarik zincirindeki süreçleri yeniden gözden geçirmemiz gerektiğini ortaya koyuyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 14:14 Güncelleme: 20.08.2025 - 14:14
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        Türkiye’de her yıl artarak devam eden gıda israfı, gıdanın sürdürülebilirliğini de tehdit ediyor.

        Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜGİS) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Sidar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu’nun başlattığı gıda israfının önlenmesine yönelik çalışmaya dikkat çekti.

        HER YIL 23 MİLYON TON GIDA İSRAF EDİLİYOR

        Kaan Sidar, yayınlanan son verilere değinerek israfın geldiği noktayı; “Türkiye'de her yıl 23 milyon ton gıdanın israf edildiğine ve kişi başına yıllık 102 kilogram yiyeceğin çöpe gittiğine ilişkin veriler son derece endişe verici. Bu rakamlar, ekonomik bir kayıp olmanın ötesinde açlıkla mücadele eden milyonlarca insanın var olduğu bir dünyada vicdani bir sorundur. Özellikle, üretilen meyve ve sebzelerin yüzde 35’inin sofraya ulaşamadan israf olması, tedarik zincirindeki süreçleri yeniden gözden geçirmemiz gerektiğini ortaya koyuyor” sözleriyle özetledi.

        “İSRAFA KARŞI MÜCADELEYE DESTEK”

        Gıda sanayiinin üretimin ilk halkasından tüketicinin sofrasına kadar olan zincirin en kritik aktörlerinden biri olduğunu belirten Sidar, “Bu nedenle, gıda israfıyla mücadelede en büyük sorumluluklardan birini taşıdığımızın farkındayız. Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu’nun başlattığı milli uyanış hamlesini ve bu konuya yönelik çalışmalarını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. TÜGİS olarak, bu çalışmalara işveren sendikası olarak destek vermeye hazırız” dedi.

        “OPERASYONEL SÜREÇLER İYİLEŞTİRİLMELİ”

        Gıda israfıyla mücadelede atılacak somut adımlar arasında üretim, depolama ve lojistik süreçlerinde

        kayıpları en aza indirecek akıllı teknolojilerin teşvikinin önemli olduğunun altını çizen Sidar, kamu ve tüketici nezdinde yapılması gerekenleri de vurguladı. Sidar, “Hane halkı düzeyinde israfın önlenmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme kampanyalarının desteklenmesi, mevcut gıda kaynaklarının daha verimli kullanılması ve tüketim alışkanlıklarımızın gözden geçirilmesi gerekiyor. Ayrıca gıda fazlasının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında kanuni düzenlemelerin ve operasyonel süreçlerin geliştirilmesi önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

        "TÜGİS İSRAFA KARŞI FARKINDALIĞI ARTIRMAYA DEVAM EDECEK"

        TÜGİS’in başta gıda okur yazarlığı olmak üzere daha sorumlu ve bilinçli tüketim için çalışmalar

        gerçekleştirdiğini belirten Sidar, “Gıda israfını önlemek, hem ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak hem de gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir gıda sistemi bırakmak demektir. Bu mesele aynı zamanda gıda güvenliğimizin ve çevremizin de geleceğidir. TÜGİS olarak Sürdürülebilirlik Akademisi ile birlikte düzenlediğimiz Sürdürülebilir Gıda Zirvesi aracılığıyla, gıdanın geleceğini masaya yatırıyoruz. Başta gıda israfı olmak üzere sektörümüzde yaşanan sorunlara çare arıyor, fikir alışverişinde bulunuyoruz. TÜGİS Bilim Kurulu aracılığıyla ise güvenli gıdaya ulaşım kapsamında dikkat edilmesi gereken hususları kamuoyuyla paylaşıyoruz. Tüm paydaşlarımızı da bu ortak mücadelede sorumluluk almaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

