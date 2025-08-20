Habertürk
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu - İş-Yaşam Haberleri

        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu

        Çinli peluş oyuncak üreticisi Pop Mart International Group Ltd., büyük ilgi gören Labubu bebeklerine yönelik küresel talebin artmasıyla güçlü bir gelir ve kâr artışı bildirdi. Son olarak CEO Wang Ning'in yeni bir mini Labubu bebeği piyasaya sürme planlarını duyurmasının ardından şirket Çarşamba günü 4 ayın en büyük artışını kaydetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 14:42 Güncelleme: 20.08.2025 - 14:42
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        Çinli peluş oyuncak üreticisi Pop Mart International Group Ltd., büyük ilgi gören Labubu bebeklerine yönelik küresel talebin artmasıyla güçlü bir gelir ve kâr artışı bildirdi.

        Salı günü açıklanan rapora göre, 2025'in ilk yarısında gelir, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 204 artarak 13,88 milyar yuana (1,93 milyar dolar) ulaştı. Net gelir ise yüzde 397 artarak 4,57 milyar yuana (632 milyon dolar) yükseldi.

        Bloomberg'in haberine göre, Çinli oyuncak üreticisi Pop Mart International Group Ltd.'nin hisseleri, CEO Wang Ning'in şirketin yıllık satış hedefini kolayca aşabileceğini söylemesi ve yeni bir mini Labubu bebeği piyasaya sürme planlarını duyurmasının ardından Çarşamba günü yaklaşık dört ayın en büyük artışını kaydetti.

        2025 yılında yurtdışı satışlarının Çin'in iç pazarını aşmasının muhtemel olduğu ve Kuzey Amerika satışlarının bu yıl Güneydoğu Asya'yı geçebileceği tahmin ediliyor. Pop Mart oyuncakları genellikle Batı pazarlarında Çin'e göre daha yüksek fiyatlandırılıyor ve daha büyük kâr marjları yaratıyor. Şirket, Mart ayında yaptığı açıklamada, 2025 yılında anakara dışında yaklaşık 100 mağaza daha açmayı planladığını belirtmişti.

        Pekin merkezli şirket, küresel büyüme planında hızla ilerlerken Batı pazarlarında, özellikle de ABD'de popüler kültür fenomeni haline gelen peluş oyuncak Labubu'ya olan dünya çapındaki ilgiden yararlanıyor. Sivri kulaklı, keskin dişli canavarların popülaritesi, kısmen şirketin birçok ürününde kullandığı, içindekileri merak eden müşterileri cezbeden, kapalı kutu ambalaj yaklaşımından kaynaklanıyor.

        Habertürk Anasayfa