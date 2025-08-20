Fenerbahçe - Benfica: 0-0 (MAÇ SONUCU)

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Benfica ile 0-0 berabere kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı dengeli geçerken, iki takım da yakaladığı fırsatlardan yararlanamadı. İkinci devrede Fenerbahçe daha baskılı bir futbol ortaya koydu.

Portekiz ekibinde Florentino, 71. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

EN-NESYRI'NİN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI Temsilcimizin 81. dakikada bulduğu gol ise ofsayta takıldı. Talisca'nın ceza sahası dışından sert şutunda Trubin'den seken topu En-Nesyri filelerle buluşturdu. Ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırınca gol geçersiz sayıldı. Yapılan inceleme sonrası Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi de hakemin kararını doğruladı ve maç endirekt serbest vuruşla kaldığı yerden yeniden başladı. Kalan dakikalarda 1 kişi fazla oynayan temsilcimizin baskısı gol getirmedi ve mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. RÖVANŞ 27 AĞUSTOS'TA Benfica ile Fenerbahçe arasındaki rövanş mücadelesi 27 Ağustos Çarşamba akşamı Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU 77 DAKİKA SAHADA KALDI Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla Kadıköy'de sahaya ilk 11'de çıktı. Milli futbolcu 77 dakika sahada kaldı ve bu dakikada yerini Barreiro'ya bıraktı. Bu arada Kerem Aktürkoğlu, maç öncesi Fenerbahçeli taraftarların kendisine olan ilgisine alkışla karşılık verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR 2. dakikada Benfica organize geldi. Sağ kanatta topla buluşan Aursnes'in ceza yayı dışına gönderdiği pasta topla buluşan Rios sert vurdu, kaleci İrfan Can Eğribayat uzanarak gole engel olurken, dönen topu savunma uzaklaştırdı. 29. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutta, İrfan Can Eğribayat son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 34. dakikada Fenerbahçe organize geldi. Orta sahada topla buluşan Amrabat, savunmanın arasından pasını Szymanski'ye aktardı. Bu futbolcu bekletmeden ceza yayı önünden sert vurdu ancak kaleci Trubin meşin yuvarlağı kontrol etti. 38. dakikada sağ kanatta meşin yuvarlağı alan Semedo, ceza sahasına hareketlenen En-Nesyri'ye ortaladı. Bu futbolcunun penaltı noktasına yakın bölgeden yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Trubin gole izin vermedi.

42. dakikada Benfica savunmasının uzaklaştırmak istediği topu kapan Oosterwolde, ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert vurdu, kaleci Trubin son anda uzanarak gole engel oldu. 67. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Szymanski geçti. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasında iyi yükselen En-Nesyri kafayı vurdu ancak kaleci Trubin bu pozisyonda başarılıydı. 71. dakikada Benfica 10 kişi kaldı. 69. dakikada ilk sarı kartını gören Florentino, 2 dakika sonra Talisca'ya arkadan yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 81. dakikada Fred'in pasında sağ kanatta topla buluşan Talisca, ceza sahası dışı sağ çaprazından çok sert vurdu. Kaleci Trubin'in müdahale ettiği top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Bu noktaya hareketlenen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitse de ofsayt sebebiyle gol geçerlilik kazanmadı.

Stat: Chobani Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Dominik Schaal (Almanya) Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür (Dk. 79 Oğuz Aydın), Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred (Dk. 86 İrfan Can Kahveci), Amrabat, Brown, Szymanski, Duran (Dk. 67 Talisca), En-Nesyri Benfica: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Rios, Barrenechea (Dk. 64 Ivanovic), Florentino, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 76 Barreiro), Pavlidis (Dk. 77 Gouveia) Kırmızı kart: Dk. 71 Florentino (Benfica) Sarı kartlar: Dk. 22 Barrenechea, Dk. 63 Rios, Dk. 90+3 Antonio Silva (Benfica), Dk. 27 Duran, Dk. 90+2 Oosterwolde, Dk. 90+3 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)