        Haberler Spor Transfer Galatasaray'dan Akanji bombası! Yapılan teklif ortaya çıktı - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan Akanji bombası! Yapılan teklif ortaya çıktı

        Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Manchester City'n dünyaca ünlü savunma oyuncusu Manuel Akanji için girişimlere başladı. İsviçreli stoperi kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılıların İngiliz kulübüne yaptığı teklif ortaya çıktı.

        Giriş: 20.08.2025 - 18:32 Güncelleme: 20.08.2025 - 18:42
        • 1

          Şampiyonlar Ligi için geniş bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray bu doğrultuda savunmasını da güçlendirmek istiyor.

        • 2

          Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın yanına kaliteli bir ismi eklemeyi planlayan sarı-kırmızılılar, Manchester City'nin dünyaca ünlü savunma oyuncusu Manuel Akanji'yi gündemine aldı.

        • 3

          G.SARAY'DAN 12+3 MİLYON STERLİN!

          HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in aktardığı bilgilere göre İngiliz deviyle görüşmeler başlayan sarı-kırmızılı yönetim, ilk etapta 12 milyon sterlin bonservis bedeli ve 3 milyon sterlin de bonus önerdi.

        • 4

          Manchester City'nin ise İsviçreli savunma oyuncusu için 25 milyon sterlinlik bir teklif beklediği öğrenildi.

        • 5

          Oyuncu tarafının istediği ücretin ise 7 milyon sterlin olduğu ve taraflar arası görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

        • 6

          Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibi ile 40 maça çıkan 30 yaşındaki savunmacı, takımına 2 asistlik katkıda bulundu.

        • 7

          Asıl mevkisi stoper olan Akanji, sağ ve sol bekte de görev yapabiliyor.

        • 8

          Bu özelliğiyle savunmada tam bir joker özelliği taşıyan İsviçreli yıldızın güncel piyasa değeri ise 28 milyon Euro olarak gösteriliyor.

        Yazı Boyutu
