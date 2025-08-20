Galatasaray'dan Akanji bombası! Yapılan teklif ortaya çıktı

G.SARAY'DAN 12+3 MİLYON STERLİN!

HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in aktardığı bilgilere göre İngiliz deviyle görüşmeler başlayan sarı-kırmızılı yönetim, ilk etapta 12 milyon sterlin bonservis bedeli ve 3 milyon sterlin de bonus önerdi.