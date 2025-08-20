Habertürk
        Feci kaza! Gemiden denize düştü! | Son dakika haberleri

        Feci kaza! Gemiden denize düştü!

        İzmir açıklarında feci bir kaza meydana geldi. Olayda bir yük gemisinden dengesini kaybederek denize düşen personel İbrahim Uzun hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 16:56 Güncelleme: 20.08.2025 - 16:56
        Feci kaza! Gemiden denize düştü!
        İzmir'de yük gemisinden denize düşen personel hayatını kaybetti

        İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında yük gemisinden denize düşen personel yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, 18 Ağustos'ta Karaburun açıklarında seyreden yük gemisi çalışanı İbrahim Uzun (40), dengesini kaybederek denize düştü.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Gemideki diğer çalışanların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Aliağa ve Karaburun ilçelerine bağlı deniz polisi ekipleri sevk edildi.

        Başlatılan arama kurtarma çalışmasında Uzun'un cansız bedenine ulaştı. Uzun'un cenazesi, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Fotoğraf: İHA

        #haberler
