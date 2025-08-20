Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD otonom deniz filosu inşa ediyor | Dış Haberler

        ABD otonom deniz filosu inşa ediyor

        Çin ile artan rekabet ile birlikte ABD Donanması da Pasifik'teki gücünü takviye etmek üzere yeni adımlar atıyor. Reuters'ın haberine göre, ABD Donanması, insansız deniz araçlarından (İDA) oluşan bir filo inşa ediyor. Ancak inşa edilen araçların denemelerinde bazı kazalar yaşandı.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 20.08.2025 - 21:50 Güncelleme: 20.08.2025 - 23:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD otonom deniz filosu inşa ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Asya-Pasifik'ten uzaklaşmayacağını ifade ederken, Çin'in gelişmekte olan bir ülke olduğuna dikkat çekmişti.

        Çin ile rekabeti işaret eden Rubio'nun yanı sıra ABD Savunma Bakanı Peth Hegseth de Çin'i askeri açıdan caydırarak olası bir savaşı engellemeleri gerektiğini belirtmişti.

        ABD Savunma Bakanı: Çin'i caydırmalıyız
        Haberi Görüntüle

        Uzmanlar, Çin ile ABD arasındaki olası bir savaşta deniz gücünün stratejik değerde önemli olacağı düşünüyor. Çin ordusu da deniz gücünü geliştirmek üzere donanmasını yenilemeye ve geliştirmeye devam ediyor.

        Donanmanın önemine paralel olarak, Ukrayna tarafından kullanılan ve etkinliği kanıtlanan insansız deniz araçları (İDA) ABD'nin de dikkatini çekmiş durumda.

        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Haberi Görüntüle

        Ukrayna'nın uzaktan kontrol edilebilen ve maliyeti uygun görülen otonom deniz araçlarının, Rusya'nın Karadeniz filosuna ciddi zarar verdiği biliniyor.

        Reuters'ın haberine göre, ABD Donanması dronlardan oluşan bir deniz filosu inşa ediyor.

        ABD tarafından geliştirilmekte olan otonom deniz araçlarının denemelerinde meydana gelen kazalara dikkat çeken Reuters, ABD'li askeri yetkililerin, Çin'i caydırmak üzere otonom sistemlere yatırım yapmaya başladığını bildirdi.

        Pentagon, 2023 yılında Replicator programı kapsamında dron ve otonom sistemlerin geliştirilmesi için 1 milyar dolar tahsis etmişti.

        Deniz Operasyonları Başkanı Jim Kilby, 'insansız' sistemlerini önemi vurgulayarak "Bu sistemler, donanmanın menzilini, durumsal farkındalığını geliştirerek ve savaş etkinliğini artırarak deniz savaşının geleceğinde büyük rol oynayacak." şeklinde konuştu.

        Rubio: Çin zengin ve güçlü bir ülke olacak
        Haberi Görüntüle
        REKLAM

        ABD Başkanı Donald Trump, ABD Askeri Akademisi West Point'in mezuniyet töreninde açıklamalarda bulunmuştu

        Donald Trump da dron sistemlerinin modern savaşlarda çok önemli olduğunu ve olacağını belirterek "Bugün başka bir savaş hâli var. Dronları ortaya çıkardılar. Dron biraz farklı..." şeklinde konuşmuştu.

        Trump'tan savunma bütçesi hedefi: 1 trilyon dolar
        Haberi Görüntüle

        *Fotoğraf: Samantha Jetzer/ABD Donanması (AP aracılığıyla)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev maçın canlı anlatımı ve istatistikleri
        Dev maçın canlı anlatımı ve istatistikleri
        Daltonlar çete lideri iş insanını böyle tehdit etti
        Daltonlar çete lideri iş insanını böyle tehdit etti
        Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        İsrail Gazze kentine yönelik saldırıya başladı
        İsrail Gazze kentine yönelik saldırıya başladı
        Kanlı şaman ayininde tutuklama kararı!
        Kanlı şaman ayininde tutuklama kararı!
        G.Saray'dan Akanji bombası!
        G.Saray'dan Akanji bombası!
        20 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        20 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        Habertürk Anasayfa