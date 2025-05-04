Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü

Ukrayna ordusu, Rus Hava Kuvvetlerine ait bir Su-30 savaş uçağını, insansız deniz aracı kullanarak düşürdüğünü duyurdu.

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamaya göre, Magura V5 isimli insansız deniz aracı, Su-30'un vurulmasını sağladı.

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‼ For the first time in history, a warplane was destroyed by a sea drone.



On May 2, @DI_Ukraine together with @ServiceSsu destroyed a russian Su-30 fighter jet near Novorossiysk with a Magura V5 naval drone.



War at sea is entering a new era. pic.twitter.com/qFTxseh0co — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 3, 2025

Ukrayna ordusu, bir insansız deniz aracının, savaş uçağını düşürmesi olayının 'tarihte bir ilk' olduğunu dile getirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun insansız deniz araçları kullanarak son 24 saatte iki Rus savaş uçağını vurduğunu açıkladı.

Zelenskiy gece paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşında son bir günde yaşanan önemli gelişmelere ilişkin bilgi verdi,

Ukrayna ordusunun, insansız deniz araçları kullanarak Rusya'nın yasa dışı olarak ilhak ettiği Kırım'da son bir gün içerisinde iki savaş uçağı vurduğunu kaydeden Zelenskiy, "Askeri depolar da yok edildi." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın hazır olması durumunda kısa süre içerisinde 30 günlük ateşkesin sağlanmasını desteklediklerini söyledi.

Rusya'nın ülkesine yönelik her gün yoğun hava saldırıları düzenlemeye devam ettiğini anlatan Zelenskiy, aynı zamanda cephe hattında da ağır çatışmaların yaşandığını bildirdi.

Zelenskiy, Rusya'nın savaşı uzatmaya çalıştığını savunarak, bu ülkeye yönelik yeni yaptırımların hazırlandığını aktardı.