        Rusya'dan Burevestnik füzesi açıklaması | Dış Haberler

        Rusya'dan Burevestnik füzesi açıklaması

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, denemesi yapılan Burevestnik seyir füzesine ilişkin açıklamasında "Rusya, özellikle füze savunması alanında NATO üyelerinin istikrarsızlaştırıcı eylemlerine yanıt vermek zorunda." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 21:28 Güncelleme: 30.10.2025 - 21:36
        Rusya'dan Burevestnik açıklaması
        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesi durumunda, bunun Orta Doğu'da tehlikeli gerginliğe yol açacağını belirterek, "Gerginliğin artması durumunda, uluslararası barışı koruma çabaları baltalanacak." dedi.

        Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

        AA muhabirinin, "Rusya, NATO ülkelerine saldırmama konusunda garantiler vermeye hazır olduğunu açıkladı. Burada yeni bir anlaşmanın sağlanması söz konusu mu?" sorusunu yanıtlayan Zaharova, tüm Avrasya bölgesinde güvenlik mimarisinin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

        Zaharova, "Güvenlik ya kapsamlı olacak ya hiç sağlanmayacak. Avrasya’daki güvenliğin tüm bileşenleriyle bölünmezlik ilkesine dayanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu ilke, karşılıklı olarak saldırmama yönünde garantilerin verilmesiyle sağlanabilir. Bu, diğer şekillerde de olabilir." ifadelerini kullandı.

        Rusya’da nükleer enerjili fırlatma sistemine sahip sınırsız menzilli "Burevestnik" seyir füzesinin test edildiğine dikkati çeken Zaharova, bunun stratejik dengenin sağlanması amacıyla yapıldığını dile getirerek, "Rusya, özellikle füze savunması alanında NATO üyelerinin istikrarsızlaştırıcı eylemlerine yanıt vermek zorunda." dedi.

        "Rus askeri siyasi çıkarlarını baltalama girişimleri karşılık görecek"

        Zaharova, Rusya’nın ABD ile sağlanan plütonyum imha edilmesine ilişkin anlaşmadan çekildiğini belirterek, bu anlaşmaların uygulanması sürecinin Rusya tarafından 2016’da durdurulduğunu anımsattı ve şöyle konuştu:

        "Bu, ABD’nin dostça olmayan adımları ve Washington’un Rus tarafından onay almadan anlaşmada yer alan plütonyumun imha prosedürünü değiştirme girişimleri nedeniyle yapıldı. Bunun neticesinde Rusya, Amerikalılarla anlaşma kapsamındaki işbirliği sürecini sonlandırma kararı aldı. Söz konusu anlaşmanın feshedilmesi, Rus askeri siyasi çıkarlarını baltalama ve ülkelerimiz arasında akdedilen uluslararası anlaşmaların şartlarını tek taraflı olarak revize etme yönündeki girişimlerin gerekli karşılık göreceğine dair bir sinyal."

        "Filistinliler ve İsrailliler arasında doğrudan müzakerelerin başlatılması önemli"

        Geçen hafta, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs yakınlarındaki yasa dışı bir Yahudi yerleşiminin İsrail'e ilhakını öngören yasa tasarılarının İsrail Parlamentosunda ön oylamada kabul edildiğini anımsatan Zaharova, bunların kesin olarak kabul edilmeyeceği umudunu paylaştı.

        Sözcü Zaharova, "Aksi takdirde hem işgal altındaki Filistin topraklarında hem de Orta Doğu coğrafyasında gerginliğin tehlikeli şekilde artmasının engellenmesi imkansız olur. Gerginliğin artması durumunda, uluslararası barışı koruma çabaları baltalanacak." şeklinde konuştu.

        Filistin meselesinin ancak siyasi diplomatik araçlarla çözülmesi gerektiğini söyleyen Zaharova, bölgede barışın sağlanması için Filistinliler ve İsrailliler arasında doğrudan müzakerelerin başlatılmasının önemini vurguladı.

        Zaharova, Azerbaycan’da Rus vatandaşlarının İran'da uyuşturucu kaçakçılığı ve siber suçlar şüphesiyle tutuklandığına dikkati çekerek, Azerbaycan ile bunların serbest bırakılması amacıyla diyaloğu sürdürdüklerini dile getirdi.

