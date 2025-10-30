Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Alpler'in ortasında düşsel bir vadi: Lauterbrunnen

        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi: Lauterbrunnen

        Alp Dağları'nın kalbinde yer alan ve 'Kükreyen Şelaleler Vadisi' olarak bilinen Lauterbrunnen, 72 şelalesi, yemyeşil vadileri ve masalsı atmosferiyle ziyaretçilerine doğayla iç içe bir kaçış sunuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 11:47 Güncelleme: 30.10.2025 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İsviçre'nin Bern kantonunda, Alp Dağları'nın kalbinde yer alan Lauterbrunnen, doğal güzellikleri ve şelaleleriyle turistlerin en çok tercih ettiği bölgeler arasında yer alıyor.

        • 2

          'Kükreyen Şelaleler Vadisi' olarak da bilinen Lauterbrunnen'deki kasaba, Wengen, Mürren, Gimmelwald, Stechelberg ve Isenfluh köylerinden oluşuyor.

        • 3

          Alp Dağları'yla çevrili yemyeşil tepelerin arasında yer alan vadi, ülkenin 72 şelalesine ev sahipliği yapıyor. Huzur dolu doğasıyla dikkati çeken vadi, ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor.

        • 4

          Kasaba, güney ve güneybatı yönüne doğru uzanan, 8 kilometrelik Lauterbrunnen Duvarı'yla buluşan bir vadinin dibinde konumlanıyor.

        • 5

          Lauterbrunnen, aynı zamanda Avrupa'nın en yüksek şelalelerinden Staubbach'le de biliniyor.

        • 6

          'Toz Deresi Şelalesi' olarak da anılan Staubbach, Weisse Deresi'nin kayalık uçurumlarından dökülüyor.

        • 7

          Su, vadi seviyesine ulaşmadan önce neredeyse sis bulutuna dönüşerek etkileyici bir görüntü oluşturuyor. Vadide ayrıca Mürrenbach ile Trümmelbach Şelalesi de bulunuyor.

        • 8

          Doğa sporları tutkunlarının uğrak noktalarından Lauterbrunnen Vadisi, kanatlı tulum uçuşu olarak bilinen spor türü için dünyaca bilinen bir merkez konumunda yer alıyor. Vadide bu spor için 13 yasal atlama noktası bulunuyor.

        • 9

          Dört mevsim boyunca farklı güzellikler sunarak ülkenin en önemli turizm merkezlerinden biri olma özelliğini sürdüren kasaba, tarihi dokusu korunmuş mimarisiyle ziyaretçilerini adeta masal dünyasına götürüyor.

        • 10

          Kasabada bunların yanı sıra hediyelik eşya dükkanları, restoranlar ve kafeler de turistlerce yoğun ilgi görüyor.

        • 11
        • 12
        • 13
        • 14
        • 15
        • 16
        • 17
        • 18
        • 19
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme
        Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme
        Melissa Kasırgası vurdu! Can kaybı yükseliyor
        Melissa Kasırgası vurdu! Can kaybı yükseliyor
        İznik'te tedirgin eden görüntü!
        İznik'te tedirgin eden görüntü!
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        Yabancıların derbisi!
        Yabancıların derbisi!
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        'Galata Kulesi'ne beraber çıkan evlenir' mi?
        'Galata Kulesi'ne beraber çıkan evlenir' mi?
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
        Habertürk Anasayfa