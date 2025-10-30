Slovakya'da yayalara hız sınırı geliyor

Slovakya'da "hızlı yürümek" artık yasaklanıyor: Yeni yasa ile kaldırımda yaşanacak kazaların önlenmesi hedefleniyor. Bu düzenlemeyle yayaların saatte en fazla 6 kilometre hızla yürümeleri gerekecek.

Slovakya Parlamentosu'nda, şehir içi kaldırımlarda azami hız sınırını 6 km/s olarak belirleyen bir trafik yasası değişikliği kabul edildi.

Politico'da yer alan habere göre bu sınır; yayalar, bisikletliler, paten, scooter ve e-scooter kullanıcıları dahil kaldırımlarda hareket eden herkesi kapsıyor ve sık yaşanan kazaları önlemeyi amaçlıyor.

Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun liderliğindeki sol popülist Smer Partisi'nden milletvekili Lubomir Vazny, "Amacımız, scooter sürücüleriyle yayalar arasında yaşanan kazaların artması nedeniyle kaldırımlarda güvenliği artırmak" dedi.

Vazny, değişikliğin ihlalleri tespit etmede de işe yarayacağını belirterek, "Özellikle, yayalar için tasarlanmış alanlarda birinin uygun hızın üzerinde hareket edip etmediğini objektif biçimde belirlemek gerektiğinde bu yasa yararlı olacak" diye konuştu.

Yasa 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek, ancak bunun nasıl uygulanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Ortalama yürüyüş hızı genellikle 4 ila 5 km/s arasında değişiyor. Ancak İngiliz Kalp Vakfı, 6,4 km/s hızında yürüyüşün "çok iyi fiziksel forma sahip" biri için orta tempo olarak kabul edildiğini belirtiyor.

Muhalefet ise bu değişikliği eleştirdi. Hatta Slovakya İçişleri Bakanlığı bile genel bir hız sınırı getirmek yerine scooter'ların kaldırımlarda yasaklanmasının daha uygun olacağını savundu.

Muhalif liberal Progressive Slovakia Partisi'nden Martin Pekar, yayaların asıl tehlikeyi bisikletlilerden veya scooter sürücülerinden değil, otomobillerden gördüğünü söyledi ve değişikliğin sürdürülebilir ulaşımı cezalandırdığını belirtti.

"OTOBÜSE YETİŞMEK İÇİN KOŞANLAR CEZA MI YİYECEK?"

Pekar, "Daha az çarpışma istiyorsak, fiziksel olarak uygulanması imkansız sınırlamalar değil, daha güvenli bisiklet yollarına ihtiyacımız var. Bahsedilen hızda bir bisikletlinin dengesini koruması neredeyse imkansız," dedi.

Değişiklik sosyal medyada da gündem oldu ve bazı kullanıcılar "Otobüse yetişmek için koşanlar da ceza mı yiyecek?" diye sordu.