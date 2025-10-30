Habertürk
        Meteoroloji: Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde | Son dakika haberleri

        Meteoroloji: Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Batı, güney ve iç bölgelerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2025 - 07:33 Güncelleme: 30.10.2025 - 07:33
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve batısı, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 20°

        Ankara

        Güneşli 18°

        İzmir

        Güneşli 22°

        Antalya

        Güneşli 27°

        Trabzon

        Güneşli 18°

        Bursa

        Güneşli 20°

        Adana

        Güneşli 29°

        Diyarbakır

        Güneşli 22°

        Gaziantep

        Güneşli 23°

        Ağrı

        Güneşli 10°

        Hava sıcaklıklarının; yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve batı kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.

        BURSA °C, 21°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        ÇANAKKALE °C, 20°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        İSTANBUL °C, 19°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 20°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        EGE

        Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 19°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        DENİZLİ °C, 26°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        İZMİR °C, 24°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        MUĞLA °C, 23°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık, zamanla Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 27°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        HATAY °C, 27°C

        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 22°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.

        ANKARA °C, 18°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 18°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        KONYA °C, 19°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        NEVŞEHİR °C, 16°C

        Az bulutlu ve açık

        BATI KARADENİZ

        Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        BOLU °C, 20°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        DÜZCE °C, 23°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        SİNOP °C, 24°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        ZONGULDAK °C, 21°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        AMASYA °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        RİZE °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ERZURUM °C, 10°C

        Parçalı bulutlu

        KARS °C, 10°C

        Parçalı bulutlu

        MALATYA °C, 18°C

        Az bulutlu ve açık

        VAN °C, 13°C

        Parçalı bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 23°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 24°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 21°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 23°C

        Az bulutlu ve açık

