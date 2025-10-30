Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve batısı, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul Güneşli 20° Ankara Güneşli 18° İzmir Güneşli 22° Antalya Güneşli 27° Trabzon Güneşli 18° Bursa Güneşli 20° Adana Güneşli 29° Diyarbakır Güneşli 22° Gaziantep Güneşli 23° Ağrı Güneşli 10°

Hava sıcaklıklarının; yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve batı kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.

BURSA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu KIRKLARELİ °C, 20°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu EGE Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 19°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu DENİZLİ °C, 26°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu İZMİR °C, 24°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu MUĞLA °C, 23°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu AKDENİZ Az bulutlu ve açık, zamanla Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 30°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 27°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu HATAY °C, 27°C Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 22°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus bekleniyor. ANKARA °C, 18°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 18°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu KONYA °C, 19°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu NEVŞEHİR °C, 16°C Az bulutlu ve açık BATI KARADENİZ Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. BOLU °C, 20°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu DÜZCE °C, 23°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu SİNOP °C, 24°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. AMASYA °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu RİZE °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu DOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. ERZURUM °C, 10°C Parçalı bulutlu KARS °C, 10°C Parçalı bulutlu MALATYA °C, 18°C Az bulutlu ve açık VAN °C, 13°C Parçalı bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 24°C Az bulutlu ve açık MARDİN °C, 21°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 23°C Az bulutlu ve açık