Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

ANKARA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilk tören, Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Aslanlı Yol'daki kortejde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk,

Cumhuriyetimizin 102'nci yıl dönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu önemli günde Zat-ı Alinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum.

Sınırlarımız içinde ve ötesinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın, dost ve kardeşlerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Bundan 102 sene evvel uğruna nice vatan evladını şehit vererek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni, işaret ettiğiniz şekilde, 'muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkartmak' amacıyla tam bir kararlılık içinde çalışıyoruz. Küresel ölçekte ülkemizin itibarını artırırken içeride de yatırım ve kalkınma seferberliğimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Hedeflerimize yaklaştıkça şahsımıza ve hükümetimize yönelik saldırıların cephesi genişliyor olsa da yolumuzdan dönmeyecek, Allah'ın izni, aziz milletimizin desteği ve büyük ve güçlü Türkiye'yi en büyük eserimiz olarak evlatlarımıza emanet edeceğiz. Ruhun şad olsun." Resmi törenin ardından Anıtkabir ziyarete açıldı. Anıtkabir girişinde bekleyen her yaştan çok sayıda vatandaş, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla Ata'nın huzuruna çıktı.

Atatürk'ün mozolesine çiçek bırakan vatandaşlar, ziyaretlerini ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirdi. Anıtkabir Komutanlığında görevli askerlerin mozoleye çıkan merdivenlerdeki nöbet değişimi, ziyaretçilerin beğenisini topladı. Kutlamalar kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına resmi geçit yapıldı. Yürüyüş öncesi, TBMM'nin İsmet İnönü Bulvarı girişinde yerini alan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki karma bando ekibi, çeşitli marşlar seslendirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan yürüyüşte, askerler büyük boy Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıdı. Törende, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün farklı birimlerinde görevli personelden oluşan timler, AFAD ekipleri, AKUT, UMKE, Orman Genel Müdürlüğü personeli, milli sporcular, izciler, seğmenler, itfaiye ve sağlık ekipleri, öğretmenler, yerli ve yabancı öğrenciler de yer aldı. Geçit töreni sırasında Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Atatürk Bulvarı'nda toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla, kortejdekilere sevgi gösterilerinde bulundu. Ulus Meydanı'na ulaşan kortejin yürüyüşü, Birinci TBMM binası önünde son buldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurt genelinde de düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. İSTANBUL İstanbul Valiliği'nde gerçekleşen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebrikleri kabul törenine, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, başkonsoloslar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, dini liderler, şehit aileleri ve gaziler katıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, tebrikleri kabul etmesinin ardından kutlama ve resmi geçit töreninin yapılacağı Vatan Caddesi'ne geçerek, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ersay ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Aslan ile birlikte tören aracıyla alandaki vatandaşları selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajı okundu. Törende konuşan Vali Gül, Cumhuriyet'in 102. yaşını kutlamanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere istiklal ve istikbal için canlarını fedan eden tüm şehitleri rahmetle, minnetle andığını söyledi. 29 Ekim'in "Ya istiklal ya ölüm" düsturuyla başlayan emsalsiz mücadelenin Cumhuriyet ile taçlandığı gün olduğunu belirten Gül, "Çok büyük bedeller ödenerek kazanılan bu mücadelenin ardında 'Geldikleri gibi giderler' diyen çelik bir irade var. Kucağındaki evladının değil de cephedeki merminin üstünü örten Şerife Bacıların fedakarlığı var. Maraş'ta Sütçü İmam'ın kahramanlığı, Antep'te Şahin Bey'in direnişi, Milli Mücadele'yi ateşleyen Hasan Tahsin'in cesareti var. Bu zaferin ardında, vatanı için gözünü kırpmadan şehadete koşan Mehmetçik var." dedi.

Cumhuriyet'in, adını sayamadığı daha nice kahramanların, şanlı ecdadın kendilerine bıraktığı en kutlu emanet olduğuna vurgu yapan Gül, bu emaneti daha yükseğe taşımanın kendilerine düşen en büyük vazife olduğunu ifade etti. Vali Gül, 102 yıl önce olduğu gibi bugün de vatana ve bayrağa aynı kararlılıkla sahip çıktıklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğe her zamankinden daha güçlü yürüdüklerini belirterek, şöyle konuştu: "Savunma sanayiinden teknolojiye, bilimden sanata attığımız her adımla Cumhuriyet'imizi daha da güçlendiriyoruz. En önemlisi gözlerinizdeki ışık, yüreklerinizdeki vatan sevgisiyle geleceğimizin teminatı olan siz gençlerimiz sayesinde 'Cumhuriyet emin ellerde' diyoruz. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sini inşa ediyoruz." Konuşmaların ardından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi ve resmi geçit töreni yapıldı. Askeri birlikler, polis araçları, itfaiye ekipleri, klasik otomobiller, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı geçit töreni sırasında, polis ve askeri helikopterler de havada Türk bayrağı açtı. Yerli ve milli üretilen savunma sanayi sistemleri de geçit töreninde yer aldı.

Ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşların ilgiyle izlediği törende ayrıca resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödül verildi. İZMİR İzmir'deki kutlama programı Valilik'teki tebrik töreniyle başladı. Vali Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, burada tebrikleri kabul etti. Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, Elban, Özsert ile Tugay, vatandaşları selamladı, bayramlarını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Vali Elban, Atatürk'ün Samsun'da başlattığı kurtuluş hareketini İzmir'de 9 Eylül'de düşmanı denize dökerek başarıyla sonuçlandırdığını belirtti. Cumhuriyetin önemini anlatan Elban, "102 yıl önce Cumhuriyet ilan edildi. Yaşasın Cumhuriyet. Güzel Atatürk sadece vatanı kurtarmak ve Cumhuriyeti kurmakla kalmadı, başta tarımda, sanayide, savunma alanı olmak üzere her alanda başarı göstermek, çok çalışmak ancak bu şekilde diğer ülkeleri geçme şansımız olacağını biliyordu ve çok süratli bir şekilde her alanda büyük devrimler başardı." dedi.

Şiirlerin okunduğu, halk oyunları ve dans gösterilerinin sunulduğu kutlamalar, geçit töreniyle sona erdi. Törene, AK Parti İzmir milletvekilleri Eyüp Kadir İnan, Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mahmut Atilla Kaya, CHP İzmir milletvekilleri Murat Bakan, Seda Kaya Ösen, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ile İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar ve diğer ilgililer de katıldı. MANİSA Manisa'da da kutlamalar, Vali Vahdettin Özkan ile protokol üyelerinin tebrikleri kabulüyle başladı. Kabulün ardından Manisa Valiliği önünde tören düzenlendi. Vali Özkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, vatandaşların bayramını kutladı. Törende konuşan Vali Özkan, Cumhuriyetin 102. yılını kutlamanın gururu, coşkusu ve onurunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek, cumhuriyetin kazanımlarını anlattı. Komandoların tüfekli gösteri yaptığı törende, halk oyunları ekipleri gösteri sundu, şiirler okundu. DENİZLİ Denizli'de Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümü töreni, Valilik önündeki Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Ömer Faruk Coşkun, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören ve Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, vatandaşların bayramını kutladı. Vali Coşkun, yaptığı konuşmada, Türk milletinin karakterine en uygun yönetim biçimi olan Cumhuriyet'in inançla, fedakarlıkla ve kahramanlıkla yazılmış bir mücadelenin tezahürü olduğunu söyledi. Milletin bağımsız yaşama iradesinin eseri olan Cumhuriyet'in demokrasi ve milli egemenliğin en somut kazanımı olduğunu ifade eden Coşkun, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladığımız bugün, millet olarak iftihar ve gurur günümüzdür." diye konuştu. Törende, Akköy Jandarma Asayiş Komando Bölük

AYDIN Aydın'da İstasyon Meydanı'ndaki programda, Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu askeri araç üzerinden vatandaşları selamladı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Vali Yakup Canbolat, burada yaptığı konuşmada, büyük bir coşku ve heyecanla Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığını söyledi. REKLAM Canbolat, günün önemine ilişkin yapılan çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye verdi. Halk oyunları gösterisinin ardından Jandarma Filo Komutanlığına ait helikopterler ile muharip uçakların geçişi yapıldı. UŞAK Uşak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Vali Naci Aktaş, tebrikleri kabul etti. Daha sonra 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda devam eden programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Burada konuşan Vali Aktaş, herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak'ın da törende gösteri yaptı.

Törene, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Reyhan Aydın, siyasi parti temsilcileri katıldı. BALIKESİR REKLAM Balıkesir'deki törenler Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Kuva-yi Milliye Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Vali İsmail Ustaoğlu, Garnizon ve 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Gökhan Gürakar ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın askeri araçla vatandaşları selamladı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla devam etti. Ustaoğlu, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Dumlupınar'dan 15 Temmuz'a kadar istiklal ve istikbali için destanlar yazdığını söyledi. Türk milletinin mücadelesinin temelinin vatanına, bayrağına, ezanına ve istiklaline sarsılmaz bir inancının oluşturduğunu anlatan Ustaoğlu, "Balıkesir bu inancın ve mücadelenin simge şehirlerinden birisidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesir'i ziyaretinde bu şehrin vatanperver evlatlarına önemli görevler yüklemiş Zağnos Paşa Cami'ndeki tarihi hutbesiyle Cumhuriyet'in temellerine ışık tutmuştur." dedi.

REKLAM Tören, öğrencilerin günün önemine dair şiir okumaları, halk oyunları, zeybek ekibi gösterileri ve geçit töreniyle son buldu. Manyas ilçesinde de tören düzenlendi. Sındırgı ilçesi Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen törende ise, Türk bayrağının göndere çekilmesi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajının okunmasıyla devam eden tören, Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu ve Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak'ın tören alanındaki öğrencilerin bayramını kutlamasıyla devam etti. Kaymakam Koyuncu, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yıl dönümünü kutlamanın, gururu, coşkusu ve heyecanı içerisinde olduğunu söyledi. Cumhuriyetin sadece bir yönetim biçiminin, bir idare sisteminin adı olmadığını belirten Koyuncu, "Bundan daha fazla Türk milletinin bu topraklarda yaşama, var olma ve varlığını devam ettirme mücadelesinin adıdır. Bu Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi olmak için kurulmuştur. Dolayısıyla makama, mevkiye, şana, şöhrete bakmaksızın her bir Türk vatandaşı bu Cumhuriyetin hem sahibi hem de varisidir." dedi.

REKLAM Koyuncu, Cumhuriyet'in, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için bırakılmış bir emanet olduğunu vurgulayarak, "Emanetimize sahip çıkmanın en güzel yolu ise çalışmak, çalışmak ve daha çok çalışmaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır." ifadesini kullandı. Tören, öğrencilerin şiir okuması, folklor ve koreografi gösterisi sunmasının ardından, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen yarışmalarda derece giren öğrencilere hediye takdim edilmesiyle sona erdi. GAZİANTEP İstasyon Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu'nun tören birliklerini selamlamasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Çeber, Cumhuriyet'in önemini anlattı. Tören, jandarma komando birliğinin gösterisi ve güvenlik birimlerinin geçidiyle sonlandı. ŞANLIURFA Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

REKLAM Vali Hasan Şıldak tarafından günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmanın yapıldığı törende, öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu. Program, tören birliklerinin alandan geçişiyle sona erdi. MALATYA Malatya Valisi Seddar Yavuz, İnönü Caddesi'nde beraberindeki 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile tören birliklerini ve vatandaşları selamladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şiirler okundu. Protokol üyelerine çocuklar tarafından manşetinde "Cumhuriyet"in ilan edilmesini anlatan gazete dağıtıldı. Daha sonra halk oyunları gösterisi ve İnönü Üniversitesi Mehter Takımı'nın gösterisi sunuldu. Vali Yavuz, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. REKLAM Tören, çeşitli spor müsabakalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından 2. Ordu Komutanlığı, 7. Ana Jet Üs Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nda görevli helikopterlerin tören geçişiyle sona erdi.

ADIYAMAN Adıyaman Valisi Osman Varol, Atatürk Bulvarı'nda Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile birlikte tören birliklerini ve vatandaşları selamladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şiirler okundu. Daha sonra halk oyunları gösterisi ve çeşitli gösteriler sunuldu. Vali Varol, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Tören, çeşitli spor müsabakalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi. Törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın da katıldı. Fotoğraf: AA