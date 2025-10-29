Fed'den ikinci faiz indirimi

ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in yedinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 25 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 3.75-4.00 aralığına çekti.

Karar 2'ye karşı 10 oyla alındı. Bir FOMC üyesi 50 baz puan indirime gidilmesi yönünde oy kullandı. Diğeri ise faizin sabit bırakılmasını savundu.

Böylece 2 toplantı üst üste Fed'den faiz indirim kararı gelmiş oldu. FOMC eylül ayında da yılın ilk 5 toplantısında faizi sabit bırakmasının ardından, 25 baz puanlık indirime gitmişti.

BİLANÇO KÜÇÜLTME SÜRECİ SONA ERİYOR

Fed bunun yanında 1 Aralık'ta bilanço küçültme sürecini sonlandıracağını açıkladı.

FOMC açıklamasında, mevcut göstergelerin ekonomik faaliyetin ılımlı bir hızda genişlediğine işaret ettiğini belirtti. Buna karşın, bu yıl istihdam artışlarının yavaşladığı ve işsizlik oranının hafif yükselmesine rağmen ağustos ayı itibarıyla düşük seviyelerde kaldığı vurgulandı.

'İSTİHDAMDA AŞAĞI YÖNLÜ RİSKLER ARTTI'

Komite, uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedeflerini sürdürdüğünü yineledi. Açıklamada, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin yüksek seyrini koruduğu ve Komite’nin, çifte görev alanı olan istihdam ve fiyat istikrarı tarafındaki risklere dikkatle odaklandığı ifade edildi. Ayrıca, son aylarda istihdam tarafındaki aşağı yönlü risklerin arttığı değerlendirmesi yapıldı.