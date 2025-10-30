Gazi Üniversitesi'nde, Deprem Araştırma Merkezi'ni kuran Prof. Dr. Süleyman Pampal, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğündeki depremin 'Simav Fay Zonu' üzerinde gerçekleştiğini söyledi.

Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal.

"FAY ZONU, AFYON'A KADAR UZANIYOR"

Pampal, "Depremler, Simav Fay Zonu’nun batı ucunda yer alan Sındırgı Fayı üzerinde meydan geliyor. Bu bölge, Akhisar-Bigadiç-Sındırgı üçgeninde yer alıyor. Fay sistemi doğuya doğru Simav ve Afyon'a kadar uzanıyor ve oldukça aktif bir fay zonu.

"6-7'LİK DEPREMLER ÜRETİYOR"

Genellikle 6 ila 7 büyüklüğünde depremler üretiyor. Bu bölgedeki hareketlilik birkaç ayla sınırlı değil. 23 Nisan’da İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremden bu yana bölge hareketli. Ege Denizi'nde bu yılın başında yaşanan deprem fırtınalarının benzeri, şimdi karada Sındırgı civarında yaşanıyor" diye konuştu.

"AKTİF FAYLAR NEDENİYLE SU SICAK"

Batı Anadolu'nun kabuk yapısının ince olduğuna dikkat çeken Pampal, "Burası hem jeotermal bakımından zengin, sıcak su ve su buharı kaynakları bol ve buradan jeotermal enerji elde ediyoruz. O nedenle önemi de var. Ama bu suların sıcak olmasının nedeni ne? Aktif faylar. Fay yukarıdan gelen yağışla gelen suyu aşağı doğru bırakıyor.

"MAGMA YÜZEYE ÇOK YAKIN, 15-20 KİLOMETRE" O yarıklardan aşağı iniyor sular. Aşağıda da magma yüzeye çok yakın, 15-20 kilometre. O magmanın sıcaklığıyla ısınıp, tekrar yüzeye çıkmak istiyor. O da zorluyor kabuğu. Magmanın (Yeraltında bulunan, ergimiş haldeki kayaçlar) zorlaması, bu sıcak su, sıcak buharların faaliyetleri, bu depremlerin sık olması, deprem fırtınalarının ortaya çıkmasında bir etken olarak karşımıza çıkıyor" dedi. "BATI ANADOLU DEPREMLERİ İÇİN BİR İPUCU" Pampal, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün bölgeye ilişkin birkaç gün önce yayımlanan raporu olduğunu söyleyerek, "Bölgenin kabuk yapısı ve altta magmanın faaliyetleriyle ilgili oldukça güzel bir çalışma. Burada magma odalarının yukarı kabuğa doğru yükseldiği, zayıf yerleri zorladığı açık açık görünüyor. Bu da bize bu Ege Denizi'nin içinde ve Sındırgı civarı başta olmak üzere Batı Anadolu'da meydana gelen depremlerin volkanik magmatik kökenli bir mekanizmayla doğrudan ilişkili olduğunu gösteren bir ipucu. REKLAM "BU TÜR DEPREMLER DEVAM EDECEK" O nedenle bu türden depremler olmaya devam edecek. Batı Anadolu zaten Türkiye'nin en çok deprem olan yeri. Alp-Himalaya deprem kuşağının en tehlikeli bölgesi; Ege Denizi ve iki tarafı Türkiye ve Yunanistan. Bizim depremlerimiz Helen Yayı ve Kıbrıs Yayı'nın dışında meydana gelen ki bu Girit-Rodos hattında meydana gelen depremler, 60-70 kilometre derinlikte odak derinliği olan depremlerdir" diye konuştu.

"ARTÇILAR 14-15 BİNİ BULABİLİR, GELENBE FAYI..." Pampal, Sındırgı çevresinde yıkıcı deprem beklenmediğini de belirterek, "Artçıların sayısı 14-15 bini bulabilir ancak bölgede büyük bir deprem beklemiyoruz. Yalnızca Akhisar-Bigadiç arasındaki Gelenbe Fayı biraz daha yüksek büyüklükte deprem üretebilir. Son depremde 15-20 vatandaşımız camdan atlayarak yaralandı. Bu, bilginin davranışa dönüşmediğini gösteriyor. Kağıt üzerinde her şey doğru ama uygulamada sıkıntı var. Depreme hazırlık sadece evrakla değil, bilinç ve uygulamayla olur" dedi. "İSTANBUL'U, ORTA MARMARA FAYI ETKİLER" Depremlerin İstanbul'daki fay hattıyla bağlantısı olmadığını belirten Pampal, "Sındırgı'daki depremler İstanbul'u etkilemez. İstanbul'u etkileyecek olan, Marmara Denizi içindeki Orta Marmara Fayı'dır. O fay kırılmak için yeterli enerji biriktirmiş durumda; ama bu iki bölge arasında tetikleme etkisi olmaz. Türkiye'de deprem tehlikesinden muaf tek bir santimetrekare bile yok. Ancak esas konuşmamız gereken konu, riskleri azaltmak. Depreme dayanıklı kentler kurmak, mevcut yapıları güçlendirmek ve kentsel dönüşümü hızlandırmak zorundayız" diye konuştu.