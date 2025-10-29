Habertürk
        Depremle yeniden akmaya başlayan pınar, bahçeleri yeşertecek

        Depremle yeniden akmaya başlayan pınar, bahçeleri yeşertecek

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 20 yıl önce kuruyan, 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından eskisinden daha gür akmaya başlayan su kaynağı bölge halkına umut oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 12:24 Güncelleme: 29.10.2025 - 12:25
        • 1

          Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde uzun yıllar sebze ve meyve bahçelerine hayat veren, yaklaşık 20 yıl önce kuruyan su kaynağının depremle yeniden akmaya başlaması bölgedeki vatandaşları sevindirdi.

        • 2

          İlçeye bağlı kırsal Emendere Mahallesi sınırları içindeki termal alanın üst yakasından akan, uzun yıllar sebze ve meyve bahçelerinin sulanmasında kullanılan pınar, yaklaşık 20 yıl önce kurudu.

        • 3

          Ilık akan su kaynağının yok olması bölgedeki sebze ve meyve yetiştiriciliğini de olumsuz etkiledi. 

        • 4

          Mahallenin yaşlılarının, çocukluk ve gençlik hatıralarında kalan su kaynağı, 10 Ağustos'ta Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki artçı sarsıntıların ardından, eski çıkış noktasından yeniden akmaya başladı.

        • 5

          Eskisinden de gür akan, kendisine yeni yollar oluşturan su kaynağı, Emendere Mahallesi sakinlerini sevindirdi.

        • 6

          Mahalle sakinlerinden 65 yaşındaki İsmet Akgül, uzun yıllar kaynaktan akan suyun hektarlarca alandaki meyve ve sebze bahçelerine can suyu olduğunu söyledi.

        • 7

          Yaklaşık 20 yıl önce kaynağın kurumasının ardından bölgedeki bahçelerin de yeşermediğini vurgulayan Akgül, bu durumun kırsal Pürsünler Mahallesi'ne kadar olan 5 kilometre mesafedeki alanı etkilediğini anlattı.

        • 8

          Akgül, bölgede kaynak kuruduktan sonra tarım sulamasının tankerle getirilen sularla yapıldığını ancak yetersiz kaldığını belirterek, şöyle devam etti:

        • 9

          "Çok şükür suyumuz geldi. Bahçelerimize yetecek kadar suyumuz var artık. Önceki depremde çıktı, akmaya devam ediyor. Ilık bir su akardı, şifalı veya termal su değildi zaten. Önceden de bağımızı, bahçemizi sulamamıza yarıyordu. Ben 65 yaşındayım. İlk çıktığı zamanı hatırlamıyorum. Su, 45 yaşlarıma kadar akardı, 20 yıl önce kurudu. Cenabıallah'ın işi, bu depremlerle yine geldi. Şimdi millet su böyle akmaya devam ederse bağ bahçe yapacak."

        • 10

          Mahalleden İsmail Koç ise depremden sonra yeniden çıkan suyun, eski kaynağından aktığını belirterek, "Belki kesilir yeniden, belki kesilmez ama eski kaynağından akıyor. Kesilmeden önce aktığından daha fazla akıyor şimdi" diye konuştu.

        Yazı Boyutu
