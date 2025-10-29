Habertürk
        Müjdeler var yurdumun taşına toprağına

        Müjdeler var yurdumun taşına toprağına

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tören ve çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bekir Sıtkı Erdoğan'ın şiirinde olduğu gibi cumhuriyetin kuruluşunun 102'nci yılında da müjdeler var yurdumuzun taşına toprağına

        Kaynak
        Habertürk
        29.10.2025 - 08:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          29 Ekim 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci yılı törenlerle ve çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

        • 2

          Önceki 101 yılda olduğu gibi Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutluyoruz.

        • 3

          Cumhuriyetin kurulmasının ilk yıllarında Cumhuriyet bayramı kutlamalarından fotoğrafları, Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyet ile ilgili özlü sözleri ve şairlerin şiirleriyle derledik.

        • 4

          "Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."
          Mustafa Kemal Atatürk

        • 5

          "Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır."
          Mustafa Kemal Atatürk

        • 6

          "Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz."
          Mustafa Kemal Atatürk

        • 7

          "Cumhuriyeti kuranlar onu korumaya da muktedir olmalıdır."
          Mustafa Kemal Atatürk

        • 8

          Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir."
          Mustafa Kemal Atatürk

        • 9

          "Cumhuriyet, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister."
          Mustafa Kemal Atatürk

        • 10

          "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."
          Mustafa Kemal Atatürk

        • 11

          "Bütün dünya bilsin ki, benim için bir yandaşlık vardır: Cumhuriyet yandaşlığı, düşünsel ve toplumsal devrim yandaşlığı. Bu noktada yeni Türkiye topluluğunda, bir bireyi bunun dışında düşünmek istemiyorum."
          Mustafa Kemal Atatürk

        • 12

          Yeni nesil, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.
          Mustafa Kemal Atatürk

        • 13

          "Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz."
          Mustafa Kemal Atatürk

        • 14

          "Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz."
          Mustafa Kemal Atatürk

        • 15

          "Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslarıyla, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur."
          Mustafa Kemal Atatürk

        • 16

          "Bugünkü hükûmetimiz, devlet teşkilâtımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilâtı ve hükûmettir ki, onun ismi cumhuriyettir. Artık hükûmet ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millettir ve millet hükûmettir. Artık hükûmet ve hükûmet mensupları kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır."
          Mustafa Kemal Atatürk

        • 17

          "Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır."
          Mustafa Kemal Atatürk

        • 18

          "Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. Bu rejim, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, onlardan esirlik, soysuzluk, dalkavukluk hislerini uzaklaştıran bir yoldur."
          Mustafa Kemal Atatürk

        • 19

          10. Yıl Marşı
          Çıktık açık alınla on yılda her savaştan;
          On yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan;
          Başta bütün dünyanın saydığı başkumandan,
          Demir ağlarla ördük anayurdu dört baştan.

          Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;
          Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!
          Bir hızda kötülüğü, geriliği boğarız,
          Karanlığın üstüne güneş gibi doğarız.

          Türk'üz, bütün başlardan üstün olan başlarız;
          Tarihten önce vardık, tarihten sonra varız.
          Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;
          Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!

          Çizerek kanımızla öz yurdun hartasını,
          Dindirdik memleketin yıllar süren yasını;
          Bütünledik her yönden istiklâl kavgasını...
          Bütün dünya öğrendi Türklüğü saymasını!

          Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;
          Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!
          Örnektir milletlere açtığımız yeni iz;
          İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz:

          Uyduk görüşte bilgi, gidişte ülküye biz.
          Tersine dönse dünya yolumuzdan dönmeyiz.
          Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;
          Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!

          Söz: Faruk Nafiz Çamlıbel / Behçet Kemal Çağlar
          Müzik: Cemal Reşit Rey

        • 20

          50. Yıl Marşı
          Müjdeler var yurdumun toprağına taşına
          Erdi Cumhuriyetim elli şeref yaşına
          Bu rüzgârla şahlanmış dalga dalga bayrağım
          Başka bir tuğ yaraşmaz Türk'ün özgür başına.

          Cumhuriyet, özgürlük, insanca varlık yolu
          Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu
          Yılları bir çığ gibi aşarak hafta hafta
          Koşuyoruz durmadan kadın-erkek bir safta

          Elimizde meşale, ilke ilke Atatürk
          Işıklarla donattık ülkeyi her tarafta
          Cumhuriyet özgürlük, insanca varlık yolu
          Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu

          Aynı kandan feyz alır bunca toprak, bunca taş
          Kılıç tutan bilekler, verdi sabanla savaş
          Tekniğin dev nabzında her adım, her dakika
          Çarklarda aynı tempo, yüreklerde aynı marş

          Cumhuriyet özgürlük, insanca varlık yolu
          Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu

          Biz yürekten bağlıyız elli yıldır bu yolda
          "Yurtta barış" ilk hedef, "Cihanda sulh" parola
          Koparamaz hiçbir güç bizi milli birlikten
          Ata'mızın izinde koşuyoruz kol kola

          Cumhuriyet özgürlük, insanca varlık yolu
          Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu
          Yaşasın hur ulusum, soylu gencim, benliğim
          Yaşasın şanlı ordum, sarsılmaz güvenliğim

          Ersin elli yıllarım nice mutlu çağlara
          Örnek olsun cihana devletim, düzenliğim
          Cumhuriyet özgürlük, insanca varlık yolu
          Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu.

          Söz: Bekir Sıtkı Erdoğan
          Beste: Necil Kazım Akses

        • 21

          Cumhuriyet Marşı
          Cumhuriyet,cumhuriyet
          En güzel şey hürriyet.
          Nice zahmet, nice emek
          Verdi sana bu millet.
          Gazimin sen en büyük bir
          Yadigarısın bana
          Nice zahmet,nice emek
          Verdi sana bu millet
          Dalgalansın her tarafta
          Şanlı Türk’ün bayrağı
          Korumaktır ve yüceltmek
          Azmimiz bu toprağı
          Bu vatan hiç sensiz olmaz
          Ey güzel Cumhuriyet
          Milletim öyle demişti
          Ya ölüm ya hürriyet!

          Zati Arca

        • 22

          100. Yıl Marşı
          Yürüyoruz arkadaş-lar, içimde bir telaş var
          Bu kutlu gün bizim, zafer, düğün bizim
          Görüyoruz arkadaş-lar darbeler, savaşlar
          Sırtımız yere gelmiyor bizim

          Düşmanız esarete, önderimle karşıyız
          Mavi gözlerin gibi biz bu yurda âşığız
          Duysun cihan, duysun biriz
          Duysun, bizim bu gök, deniz

          Parla hilal ve yıldızım
          Parla beyaz ve kırmızım
          Türk'ün yolu cumhuriyet

          Parla, 100 yaşındasın
          Parla hilal ve yıldızım
          Parla beyaz ve kırmızım

          Sensin yolum cumhuriyet
          Parla, 100 yaşındasın
          Yürüyoruz arkadaş-lar bu yolda dik yamaçla
          "Zor" ne bilmeyiz, biz pes etmeyiz

          Görüyoruz arkadaş-lar, ufukta bir amaç var
          Yerde, gökteyiz, ne şanlı milletiz
          Düşmanız esarete, önderimle karşıyız
          Mavi gözlerin gibi biz bu yurda âşığız

          Duysun cihan, duysun biriz
          Duysun, bizim bu gök, deniz
          Parla hilal ve yıldızım

          Parla beyaz ve kırmızım
          Türk'ün yolu cumhuriyet
          Parla, 100 yaşındasın

          Parla hilal ve yıldızım
          Parla beyaz ve kırmızım
          Parla, parla, parla, 100 yaşındasın

          Söz ve Beste: Norm Ender

        • 23

          29 Ekim
          Bu sabah içimde bir tazelik var,
          Bu seher, bu camdan giren gündüz, ben!
          Sokaktan yükselen şu şen naralar,
          Bu camdan bakınan, bu gülen yüz ben!

          Nerede o dünkü ateşli nabız,
          Nerede yastıkta kıvranan başım?
          Bu sabah içimde çelikten bir hız,
          Bu sabah en mutlu, en şen yurttaşım.

          Az önce fecirle kaçan yıldızlar
          Başımdan yağıyor daha bol, gümrah,
          Şimdi benliğimde bir bütünlük var,
          İçimde bir âlem gizli bu sabah.

          Bu millet, bu insan, adı sanı Türk,
          Bu toprak, bu vatan, güzel Türkeli,
          Bu tarih, bu onur, bu sihirli yük,
          Bu Bursa, bu Konya, bu usta eli.

          Bu eşsiz İstanbul, bu tek Edirne,
          Bu örnek Kayseri, Sivas, Erzurum,
          Bu Fırat, Menderes, Çoruh, Ergene,
          Bu İzmir, Adana, Urfa, bu Çorum.

          Bu başak, bu salkım, bu bağ, bu harman,
          Bu bizim davarlar, bizim danalar,
          Bu ocak, bu maden, bu dağ, bu orman,
          Bu yiğit erkekler, yiğit analar.

          Bu çetin, bu dönmez, bu sert bilekler,
          Bu ağaç, bu çiçek, bu çiy, bu renkler,
          Bu diller, bu sesler, ya bu ezgiler.
          Bu ninni, bu ağıt, bu düğün, bu bar,

          Bu zeybek, bu halay, bu güreş hep ben!
          Bu sabah içimde bir tazelik var,
          Bu ışık, bu gündüz, bu güneş hep ben!

          Ey rüya, ey hayal, beni terk etme.
          Ey sabah, koynunda şenim, hem zinde,
          Bir şuur ışığı vurmuş perdeme,
          Bir bahar öğlesi gibi çimende.

          Siz şimdi sokaktan geçen oymaklar,
          Yürüyün siz bütün il çocukları,
          Göğüslerde gurur, elde bayraklar,
          Yürüyün başlar dik, alın yukarı.

          Yürüyün ardından siz emellerin,
          Yürüyün kalbimin yükü ilhamlar,
          Uzaktan çırpınsın size ellerim,
          Çırpınsın yüreğim, durana kadar.

          Bu sabah içimde bir tazelik var,
          Bu seher, bu camdan giren gündüz ben!
          Komşular, şaşmayın bana komşular,
          Bu camdan bakınan, bu gülen yüz ben!

          Ahmet Kutsi Tecer

        • 24

          Sizlerindir Cumhuriyet
          Türkiyemin asil genci
          Atatürk'ten bu emanet
          O nadide, eşsiz inci
          Sizlerindir Cumhuriyet.

          Özgürlüğe sen aç kucak
          Yarınlar size kalacak
          Sonsuza dek tütsün ocak
          Sizlerindir Cumhuriyet.

          Herşeye değer bu vatan
          Sana sundu yüce Atan
          Rahat etsin şehit yatan
          Sizlerindir Cumhuriyet.

          Yurdumuz bizim canımız
          Bayrağımız al kanımız
          Cennettir hür vatanımız
          Sizlerindir Cumhuriyet.

          Mediha Şen Sancakoğlu

        • 25

          29 EKİM
          Bin dokuz yüz yirmi üç,
          Saat tam 20.30,
          Duyurdu bir, iki, üç,
          Yüz bir pare topumuz,
          Şanlı büyük ordumuz,
          Ünümüzü dünyaya.

          Dağ, taş, dere, ova, çay,
          Ağaç, kuş, yıldız, gün, ay,
          Asker, işçi, okullu,
          Neşe ile dopdolu.
          Varol ey Cumhuriyet!
          Adı güzel hürriyet!

          Dökülen kanımızla,
          Sönmez inancımızla,
          Kavuştuk bizler sana,
          Can veririz uğruna.
          Gel tatlı şenliğimiz,
          Gel kutlu benliğimiz.

          Sen, bizim yüzümüzsün,
          Gönlümüz, gözümüzsün.
          Damarımızda kansın,
          Dizimizde dermansın.
          Selam ey cumhuriyet!
          Selam ey büyük millet!

          Mehmet Necati Öngay

        • 26

          29 Ekim
          En güzel günümüzdür,
          Demokrasi ürünüdür,
          Atatürk’ün eseridir,
          Yirmi Dokuz Ekimler.

          Vatandaşın hür sesi,
          Vatanımın neşesi,
          Kucaklıyor herkesi,
          Yirmi Dokuz Ekimler.

          Cumhuriyet kuruldu,
          Türk’ün sesi duyuldu,
          Törenlerle kutlandı,
          Yirmi Dokuz Ekimler.

          Fethi Bolayır

        • 27

          Cumhuriyet
          Kahraman Atatürk’ten
          Armağansın sen bize.
          Yıldönümün çoğalsın
          Katılsın sevgimize.

          Bir çelenk ol da seni
          Başımızda göreyim.
          Yaşasın cumhuriyet
          Diye çarpsın yüreğim.

          Korumaya ant içtim
          Seni, nabzım vurdukça.
          Başımızın tacısın,
          Var ol, dünya durdukça.

          İsmail Hakkı Sunat

        • 28

          Cumhuriyet
          Atatürkün emaneti,
          Seviyoruz cumhuriyeti.
          Sevdik hürriyeti,
          Sahiplendik cumhuriyeti.

          Cumhuriyet benim,
          Ben cumhuriyetim.
          Ülkemin hüviyeti,
          Türkiye Cumhuriyeti.

          İshak Özlü

