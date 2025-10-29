Müjdeler var yurdumun taşına toprağına

29 Ekim

Bu sabah içimde bir tazelik var,

Bu seher, bu camdan giren gündüz, ben!

Sokaktan yükselen şu şen naralar,

Bu camdan bakınan, bu gülen yüz ben!



Nerede o dünkü ateşli nabız,

Nerede yastıkta kıvranan başım?

Bu sabah içimde çelikten bir hız,

Bu sabah en mutlu, en şen yurttaşım.

Az önce fecirle kaçan yıldızlar

Başımdan yağıyor daha bol, gümrah,

Şimdi benliğimde bir bütünlük var,

İçimde bir âlem gizli bu sabah.

Bu millet, bu insan, adı sanı Türk,

Bu toprak, bu vatan, güzel Türkeli,

Bu tarih, bu onur, bu sihirli yük,

Bu Bursa, bu Konya, bu usta eli.



Bu eşsiz İstanbul, bu tek Edirne,

Bu örnek Kayseri, Sivas, Erzurum,

Bu Fırat, Menderes, Çoruh, Ergene,

Bu İzmir, Adana, Urfa, bu Çorum.

Bu başak, bu salkım, bu bağ, bu harman,

Bu bizim davarlar, bizim danalar,

Bu ocak, bu maden, bu dağ, bu orman,

Bu yiğit erkekler, yiğit analar.

Bu çetin, bu dönmez, bu sert bilekler,

Bu ağaç, bu çiçek, bu çiy, bu renkler,

Bu diller, bu sesler, ya bu ezgiler.

Bu ninni, bu ağıt, bu düğün, bu bar,

Bu zeybek, bu halay, bu güreş hep ben!

Bu sabah içimde bir tazelik var,

Bu ışık, bu gündüz, bu güneş hep ben!

Ey rüya, ey hayal, beni terk etme.

Ey sabah, koynunda şenim, hem zinde,

Bir şuur ışığı vurmuş perdeme,

Bir bahar öğlesi gibi çimende.

Siz şimdi sokaktan geçen oymaklar,

Yürüyün siz bütün il çocukları,

Göğüslerde gurur, elde bayraklar,

Yürüyün başlar dik, alın yukarı.

Yürüyün ardından siz emellerin,

Yürüyün kalbimin yükü ilhamlar,

Uzaktan çırpınsın size ellerim,

Çırpınsın yüreğim, durana kadar.

Bu sabah içimde bir tazelik var,

Bu seher, bu camdan giren gündüz ben!

Komşular, şaşmayın bana komşular,

Bu camdan bakınan, bu gülen yüz ben!

Ahmet Kutsi Tecer