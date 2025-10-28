Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail basını Sinvar’ın “son anlarını” yayımladı: Çatışma sesleri arasında hareket halinde - Dünyadan Haberler | Dış Haberler

        İsrail basını Sinvar’ın “son anlarını” yayımladı: Çatışma sesleri arasında hareket halinde

        İsrail basınının paylaştığı ve 16 Ekim'de hayatını kaybettiği belirtilen eski Hamas lideri Yahya Sinvar'a ait olduğu öne sürülen görüntülerde, Sinvar'ın Gazze'de elinde tespih ve omzunda örtüyle, çatışma sesleri arasında ekibine talimat verdiği görülüyor. Kayıtların, ölümünden kısa süre önce ve öldürüldüğü iddia edilen binanın çevresinde çekildiği aktarılıyor. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, ağır yaralı olduğu iddia edilen Sinvar'ın bir insansız hava aracına tahta sopayla karşılık verdiği anın "sembolik" bir sahne olarak öne çıktığı ifade ediliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 18:34 Güncelleme: 28.10.2025 - 18:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinvar'ın son görüntüleri
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail basını eski Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son görüntülerine ait görüntüleri paylaştı. Görüntüler Sinvar'ın İsrail saldırılarına karşı son ana kadar nasıl direndiğini anlatıyor.

        ÇATIŞMA SESLERİ ARASINDA

        Görüntülerde Yahya Sinvar, elinde tesbih, omuzunda örtüsüyle ilerliyor. Çatışma sesleri arasında yönlendirmelerde bulunuyor. İsrail basını 16 Ekim'de hayatını kaybeden Sinvar'ın ölümünden kısa süre önce kaydedilmiş görüntüleri yayınladı.

        ELİNDE TESBİH OMZUNDA ÖRTÜ

        Görüntülerin Sinvar'ın öldürüldüğü binanın çevresinde kaydedildiği belirtildi. Görüntülerde Sinvar, Gazze'de ağır saldırıların sürdüğü bölgede ekibiyle hareket ediyor. Yer yer çatışma sesleri arasında yönlendirmelerde bulunuyor. Çatışmaları yakından takip ettiği görülüyor.

        SEMBOL HALİNE GELMİŞTİ

        Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da Sinvar'ın son görüntülerini paylaşıyor. Paylaşımlarda Hamas liderinin özgürlük mücadelesine olan bağlılığına vurgu yapılıyor. Hamas lideri ağır yaralı olmasına rağmen İsrail'in saldırılarına son ana kadar direnmişti. İnsansız hava aracına tahta bir sopa fırlattığı görüntüler Sinvar'ın ölümünün sembolü haline gelmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Altay çağı
        Altay çağı
        Altın zirveden neden düştü?
        Altın zirveden neden düştü?
        28 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        28 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        Silah doğrultan adamı bıçakla öldürdü! Kanlı düello kamerada!
        Silah doğrultan adamı bıçakla öldürdü! Kanlı düello kamerada!
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        15 yaşa kadar düştü! Türk Dermatoloji Derneği'nden botoks uyarısı!
        15 yaşa kadar düştü! Türk Dermatoloji Derneği'nden botoks uyarısı!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Habertürk Anasayfa