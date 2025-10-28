İsrail basını Sinvar’ın “son anlarını” yayımladı: Çatışma sesleri arasında hareket halinde

SEMBOL HALİNE GELMİŞTİ

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da Sinvar'ın son görüntülerini paylaşıyor. Paylaşımlarda Hamas liderinin özgürlük mücadelesine olan bağlılığına vurgu yapılıyor. Hamas lideri ağır yaralı olmasına rağmen İsrail'in saldırılarına son ana kadar direnmişti. İnsansız hava aracına tahta bir sopa fırlattığı görüntüler Sinvar'ın ölümünün sembolü haline gelmişti.