        Bahis soruşturmasında yeni gelişme: Sadece hakemler değil, kulüpler ve futbolcular da var!

        Bahis soruşturmasında yeni gelişme: Sadece hakemler değil, kulüpler ve futbolcular da var!

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "Aktif hakemler bahis oynuyor" açıklamasından sonra gözler savcılığın Nisan ayından beri yürüttüğü bahis soruşturmasına çevrildi. Bahis iddialarının sadece hakemlerle sınırlı kalmadığı savcılığın 3 bin 700 futbolcuyu incelediği edinilen bilgiler arasında. Bu sayı yeni rapor ve beyanlarla artabilir.

        Giriş: 28.10.2025 - 13:46 Güncelleme: 28.10.2025 - 13:46
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, “371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152’sinin aktif bahis oynadığı” şeklindeki açıklaması gündeme bomba gibi düştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada Nisan ayında açılan soruşturma dosyasında en az 5 yıl geriye gidilerek incelemelerde bulunulduğunu kaydetmişti. Antalya’da Merkez Hakem Kurulu’na yönelik yapılan şikayetlerin ardından açılan soruşturma dosyasının da İstanbul’daki dosyayla birleştirildiği ortaya çıkmıştı.

        KULÜPLER, FUTBOLCULAR VE HAKEMLER

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, sadece hakemlerin değil, alt ligten üst lige kadar tüm kulüplerin incelendiği ortaya çıktı. 3 bin 700 futbolcunun incelemeye alındığı dosyada bu sayının artabileceği düşünülüyor.

        BAHİS SİTELERİNDEN ALINAN VERİLER İNCELENİYOR

        Dosya kapsamında Masak ve HTS raporları, yurt içi ve yurt dışı bahis sitelerinden alınan kullanıcı veriler inceleniyor. Dosya kapsamında çok sayıda gizli tanık ve “İtirafçı” olmak isteyen var kişi olduğu edinilen bilgiler arasında.

        SADECE BAHİS OYNAYAN ŞÜPHELİ DEĞİL

        Dosya kapsamında, maçın hakemi bahis oynamasa bile örneğin maç öncesinde görüştüğü hakem bahis oynamış ve kazanmışsa bu da şüpheli olarak değerlendirilebilecek. Örgütlü suç kapsamına da girebilecek.

        MALVARLIKLARI İNCELENECEK

        Malvarlığını beyan etme zorunluluğu olan hakemin, malvarlığında kaynağını açıklayamadığı bir artış varsa bu da şüpheli kabul edilecek. Örneğin hakemin kendi malvarlığında bir artış yok ancak aile üyelerinde var ve kaynağı açıklanamıyor, bu da aynı şekilde dosyada şüpheli olmasına neden olabilecek. TFF’den kendi idari soruşturmasında elde ettiği verileri savcılığa sunması beklenirken, elde edilen yeni bilgiler ışığında bu dosya kapsamında ifadeye davetler, gözaltılar olabilir.

