Sındırgı'dan yeni kareler!

"4 BİNA YIKILDI, 4 VE ÜZERİ 12 ARTÇI MEYDANA GELDİ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, deprem bölgesinde yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "İlk etapta müdahaleyle ilgili aksiyon alındı. Şükürler olsun ki can kaybı yaşanmadı. Sındırgı'da 26 vatandaşımız hafif yaralandı. Şu ana kadar hepsi taburcu oldu. 112 Acil Çağrı merkezimize Sındırgı'da 507 çağrı alındı. 30'u hasar çağrısı. "