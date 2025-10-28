Fenerbahçe'de prim sevinci!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yı 4-0 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte uygulamaya alınan paket prim sistemi işlemeye başladı. Sarı-lacivertlilerin Karagümrük, Stuttgart ve Gaziantep karşılaşmalarından üst üste galibiyetle ayrılması üzerine takıma prim ödemeleri yapılacak.
Fenerbahçe’de Başkan Sadettin Saran ve yeni yönetimin uygulamaya aldığı paket prim sistemi ilk kez devreye girdi.
HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre; Sarı-lacivertli futbolcular, Karagümrük, Stuttgart ve Gaziantep karşılaşmalarından üst üste galibiyetle ayrılarak sezonun ilk prim paketini kazandı.
Teknik Direktör Domenico Tedesco, Gaziantep maçının ardından takımını saha ortasında toplayarak oyuncularını tebrik etti ve prim müjdesini verdi.
Ardından soyunma odasına gelen Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğlu, prim ödemelerinin miktarını duyurdu.
Göreve gelir gelmez mali disiplini sağlamayı hedefleyen yönetim, ilk etapta futbolcuların maaş ve transfer taksitlerini eksiksiz ödemiş, ardından motivasyonu artırmak amacıyla performansa dayalı paket prim sistemini hayata geçirmişti.
Yeni modele göre futbolcular, tek maç üzerinden değil, üç maçlık galibiyet serileri üzerinden prim kazanacak.
İlk paket Antalyaspor, Nice ve Samsunspor karşılaşmalarını kapsıyordu ancak Samsun deplasmanında yaşanan beraberlik nedeniyle prim hakkı kaybedilmişti.
Karagümrük, Stuttgart ve Gaziantep galibiyetleriyle ikinci paket başarıyla tamamlandı.
Öte yandan sarı-lacivertli yönetimin, pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisi için ayrı bir prim planı üzerinde çalıştığı öğrenildi.
Bu uygulamanın temel amacının, büyük maçlara odaklanmayı artırmak, takım içi enerjiyi yüksek tutmak ve şampiyonluk yarışında psikolojik üstünlük sağlamak olduğu ifade ediliyor.
Başkan Sadettin Saran ve ekibinin, futbolcu grubu ile kurduğu iletişimi şeffaflık, güven ve çalışma disiplini üzerine inşa ettiği belirtiliyor.