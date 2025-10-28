13 yıl önce öldürüldü... Bakkal cinayetinde sır perdesi aralandı!

Zonguldak'ta olay, 28 Mart 2012 tarihinde Ereğli ilçesi Yalnızçam köyünde meydana geldi. Bakkal dükkanı işleten İlyas Kasım (44) av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Olaya ilişkin o dönem jandarmanın yürüttüğü soruşturmada şüphelilere ulaşılamadı.

CİNAYET DOSYASI TEKRAR AÇILDI

DHA'daki habere göre Jandarma Suç Araştırma Timi, 13 yıl sonra dosyayı yeniden açtı. Yeni tanık beyanlarının ortaya çıkmasıyla soruşturma derinleştirildi. JASAT ekipleri, o dönem köyde yaşayan bazı kişileri sorguladı.

44 yaşında öldürülen İlyas Kasım.

ALACAK VERECEK KAVGASI YAŞANMIŞ

Yapılan araştırmalarda, öldürülen İlyas Kasım’ın o dönem Sabahattin Akkaya (51) ve Hüseyin K. (48) ile alacak nedeniyle kavga ettiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında, cinayette kullanılan av tüfeğinin ise Niyazi U. (70) tarafından temin edildiği belirlendi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ele geçirilen eski bir tüfek parçası incelenmek üzere Adli Tıp’a gönderildi. 3 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinde suçlamaları reddetti. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, Ereğli Adliyesi’ne sevk edildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınanlardan Niyazi U. (70) savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Sabahattin Akkaya (51) tutuklandı, Hüseyin K. (48) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.