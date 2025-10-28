Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu

Turistik Doğu Ekspresi için 2025-2026 kış sezonu seferlerinin satışa çıktı. Biletlerin satışa çıkmasının ardından kısa sürede büyük ilgi gören seferlerinin çoğunun tükendiği görüldü.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yapılan açıklamaya göre yeni sezon seferleri 22 Aralık 2025’te başlayacak ve 1 Mart 2026’ya kadar devam edecek.

ODA FİYATLARI 12 BİN TL İLE 17 BİN TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

TCDD'nin sitesinde yer alan bilgiye göre 2025-2026 kış sezonunda 'düşük dönem'deki bilet fiyatları 12 bin TL - 14 bin TL arasındayken, 'yüksek dönem' biletleri 15 bin TL - 17 bin TL arasında olacak.

Açıklamada odaların iki kişilik olup tabloda iki kişinin toplam ücretinin belirtildiği de ifade edildi.

Satışa çıkmasından bir gün sonra 28 Ekim'de 11.05 itibariyle yalnızca Şubat ayına 1 gidiş bileti kalırken, dönüş için 4 sefer kaldığı görülüyor.

Turistik Doğu Ekspresi Ankara-Kars hattında 22 Aralık 2025-27 Şubat 2026 tarihleri arasında pazartesi, çarşamba ve cuma, Kars-Ankara yönünde ise 1 Mart 2026’ya kadar çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere toplam 60 sefer yapacak.

