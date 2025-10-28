Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.868,16 %0,14
        DOLAR 41,9525 %0,20
        EURO 48,9020 %0,07
        GRAM ALTIN 5.301,82 %-1,13
        FAİZ 40,04 %0,10
        GÜMÜŞ GRAM 62,60 %-1,05
        BITCOIN 114.199,00 %-0,24
        GBP/TRY 55,9481 %-0,02
        EUR/USD 1,1656 %0,09
        BRENT 65,15 %-0,72
        ÇEYREK ALTIN 8.668,48 %-1,13
        Haberler Ekonomi Turizm Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu - Turizm Haberleri

        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu

        Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonu seferleri başlıyor. 22 Aralık'ta başlayacak, 1 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek Turistik Doğu Ekspresi'nde biletlerin satışa çıkmasının ardından seferlerinin çoğunun tükendiği görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 10:44 Güncelleme: 28.10.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Turistik Doğu Ekspresi için 2025-2026 kış sezonu seferlerinin satışa çıktı. Biletlerin satışa çıkmasının ardından kısa sürede büyük ilgi gören seferlerinin çoğunun tükendiği görüldü.

        Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yapılan açıklamaya göre yeni sezon seferleri 22 Aralık 2025’te başlayacak ve 1 Mart 2026’ya kadar devam edecek.

        ODA FİYATLARI 12 BİN TL İLE 17 BİN TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

        TCDD'nin sitesinde yer alan bilgiye göre 2025-2026 kış sezonunda 'düşük dönem'deki bilet fiyatları 12 bin TL - 14 bin TL arasındayken, 'yüksek dönem' biletleri 15 bin TL - 17 bin TL arasında olacak.

        Açıklamada odaların iki kişilik olup tabloda iki kişinin toplam ücretinin belirtildiği de ifade edildi.

        Satışa çıkmasından bir gün sonra 28 Ekim'de 11.05 itibariyle yalnızca Şubat ayına 1 gidiş bileti kalırken, dönüş için 4 sefer kaldığı görülüyor.

        Turistik Doğu Ekspresi Ankara-Kars hattında 22 Aralık 2025-27 Şubat 2026 tarihleri arasında pazartesi, çarşamba ve cuma, Kars-Ankara yönünde ise 1 Mart 2026’ya kadar çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere toplam 60 sefer yapacak.

        * Haberin görseli AA ve DHA'dan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        13 yıl önce öldürüldü... Bakkal cinayetinde sır perdesi aralandı!
        13 yıl önce öldürüldü... Bakkal cinayetinde sır perdesi aralandı!
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Japonya Başbakanı Trump'ı Nobel'e aday gösterecek
        Japonya Başbakanı Trump'ı Nobel'e aday gösterecek
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor
        Habertürk Anasayfa