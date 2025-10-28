Spor yazarları Fenerbahçe'nin Gaziantep FK galibiyetini değerlendirdi: Fenerbahçe evrim geçirmiş!

"EN NESYRI HER ZAMAN BİR GOLCÜDÜR"

ÖMER ÜRÜNDÜL: "En-Nesyri çok eleştiriliyordu; ben de dahil… Ama dün gece iki gol attı, bir topu direkten döndü, bir gollük vuruşunu da kaleci çıkardı. Eğer takım iyi oynarsa, En- Nesyri her zaman bir golcüdür. Ederson'un oyunu başlatırken biraz daha dikkatli olması lazım. Çünkü Manchester City'deki alışılmış riskli paslar, F.Bahçe'de sıkıntı yaratır. Dün yine İsmail müthiş oynadı. İki tane önemli eleştirim var. Bu kadar rahat oyunda 5 sarı kart akıl işi değil. Tedesco'ya katılmadığım bir önemli konu da Nene'nin yerine Oğuz Aydın bana göre ön plandadır." [Sabah]